Ещё
Вещи, о которых вы будете жалеть после 35 лет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вещи, о которых вы будете жалеть после 35 лет 

Passion.ru 10 минут назад
Фото: Shutterstock
Чтобы через какое-то время не жалеть о том, как прошли ваши лучшие годы, уже сейчас стоит задуматься о том, что именно вы делаете не так. Возможно, еще не поздно все исправить и сделать то, что вы всегда откладывали на потом. Кажется, ваш час настал!

Предпочитать карьеру семье и развлечениям

Увы, но в погоне за успешной карьерой мы зачастую отказываемся от общения с родными и друзьями, а они обижаются на нас за то, что мы не уделяем им достаточного внимания. И когда вы добиваетесь определенных высот, ваши родители уже не настолько молоды и активны, чтобы можно было организовать действительно что-то интересное. В итоге вы остаетесь со своими амбициями, но теряете то, что по-настоящему важно в жизни каждого человека — мгновения, проведенные с семьей.

Отказываться от отпуска и брать работу на выходные

Это самая большая ошибка, которую допускают некоторые из нас. Конечно, многим хочется купить дом, создать крепкую семью и сделать успешную карьеру. И те, кто по каким-либо причинам не смог сделать то или другое, начинают чувствовать себя неудачниками, не оправдавшим ожидания коллег, друзей и родных. Поэтому вместо того, чтобы тратить все свое время на работу, найдите занятие, которое вам действительно по душе, и сделайте то, о чем давно мечтали, но все откладывали из-за нехватки свободного времени.

Делать лишь то, что надо, а не то, что хочется

Вспомните, вы тоже думаете прежде всего о других и о том, чтобы окружающим вас людям было комфортно? К сожалению, пока мы пытаемся действовать в интересах других, мы забываем о себе и собственных потребностях. Безусловно, общество постоянно давит на 30-летних, пытаясь заставить их делать то, что нужно в первую очередь другим людям. Эксперты рекомендуют отказаться от этого поведения и выстроить отношения с окружающими в таком ключе, чтобы ваши нужды были в приоритете. Вот тогда и сожаления о том, что жизнь проходит мимо, а вы словно в ней не участвуете, не будет.

Жить лишь негативом

Если вы жили с оглядкой на других и лелеяли в своем сердце надежду, что уж к 35 годам все негативные люди, равно как и негативные эмоции, просто исчезнут из вашей жизни, то спешим вас разочаровать. Увы, но жизнь устроена таким образом, что вас постоянно будут окружать странные личности — и вы регулярно будете огорчаться по тому или иному поводу. Но это не значит, что все остановилось и замерло! Научитесь ценить приятные моменты и видеть счастье в мелочах.

Думать, что 30-35 — это уже старость

К сожалению, некоторые люди, достигшие определенного возраста, сознательно отказываются от рисков и закрываются за этим фразой «Я слишком стар для этого!» В результате, по мнению психологов, мы теряем связь со своим внутренним ребенком и начинаем превращаться в настоящих стариков. Нет, не в тех 50 или 60-летних активных людей, которые дадут фору многим 35-летним, а в тех, кому просто становится неинтересно жить и открывать что-то новое.

Не инвестировать средства

Большинство людей понимают, что чем раньше они начали бы откладывать средства (или выгодно их инвестировать), тем больше они бы имели к старости и тем раньше могли бы себе позволить уйти на пенсию и жить в свое удовольствие. Однако лишь единицы задумываются об этом в молодости и вместо того, чтобы спускать все деньги на ветер, медленно, но верно приумножают свои финансы.

Никуда не выезжать из своего дома

Если в молодости вы мечтали накопить достаточно средств, чтобы в один прекрасный момент отправиться в путешествие, то можете быть уверены, что это все так и останется на уровне несбыточной мечты. Психологи уверяют, что с возрастом нам становится сложнее сорваться с места и отправиться куда-то, где мы еще не были. Поэтому живите здесь и сейчас! Исследуйте новые места, открывайте страны, в которых не были прежде, и наслаждайтесь позитивными эмоциями.

Не заботиться о своем здоровье

И хотя 30 лет — это еще самый расцвет, однако обращать внимание на потребности собственного организма и заботиться о своем здоровье все же стоит. Человеческий мозг устроен удивительным образом — вы уверяете себя, что, допустим, стары для всех этих новомодных явлений, но при этом продолжаете поглощать фастдуд и полуфабрикаты в неимоверном количестве, пропускаете спортивные тренировки и практически не посещаете косметолога. Поэтому, чтобы после 35 лет не ужасаться при взгляде на свое отражение, уже сейчас откажитесь от вредных привычек и начните вести активный образ жизни.
Passion.ru: последние новости
5 вещей, которые вам нужно срочно удалить из телефона 5 простых приемов, чтобы мотивировать мужчину зарабатывать больше Меняем жизнь к лучшему! 7 вещей в доме, которые крадут вашу энергию
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дорогой наряд Рудковской подчеркнул ее возраст17
Что вам нужно срочно удалить из телефона4
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо3
Playboy выбрал самую сексуальную девушку Инстаграма21
Дизайнерские соски: новый тренд в хирургии83
Новости партнеров
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение