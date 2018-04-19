Завышенные ожидания разрушают отношения

И все-таки какими же странными мы порой бываем. Казалось бы, в личной жизни все хорошо. Ваша пара разделяет одну любовь на двоих, вы много времени проводите вместе, но еще одного шага для счастья по-прежнему не хватает. И в чем же причина? Вы жители разных планет или твой избранник далек от идеала? Или, быть может, у тебя завышенные ожидания, которые отравляют отношения? WMJ.ru разбирался вместе с психологом экстра-класса, ведущим секс-тренером Москвы Екатериной Федоровой

Мы выросли на одних и тех же сказках, в которых всегда счастливый конец. Рисовали себе идеальные отношения, в которых нет места недоверию, скандалам и обидам. В семье царят покой и понимание. Такую картину вынашивают в своих мыслях большинство девушек. Когда же приходит время погрузиться во взрослый мир, на пути встречаются трудности, которые воспринимаются в масштабах бедствия. И вместо того, чтобы их переживать, мы начинаем собирать чемоданы.

Ожидания, которые разрушают отношения:

Он только мой

У некоторых девушек на первое место выходит правило, чтобы избранник любил только ее одну. Остальные люди просто массовка этого мира. Ревность заполоняет разум — и начинается безумие, вплоть до того, что ты начинаешь ревновать парня к его коллегам, родителям, случайным прохожим. Даже если любимый человек и повода для ревности не дает, ты все равно его найдешь. Уступил место блондинке — значит, понравилась; обменялся любезностями с давней знакомой — значит, что-то между ними точно было. Мужчина же не любит, когда его приватизируют. Начинается цепная реакция проблем, которые рождаются из воздуха и превращаются в черный дым.

Прозрачные отношения

Кто сказал, что твой партнер хотел бы знать все о твоих прошлых отношениях, вникать во все подробности диалогов с подругами, знать о том, что ты купишь жене двоюродного брата на день рождения и какими болезнями ты болела, когда тебе было десять лет? У каждой девушки должна быть зона, куда вторгаться нельзя. Отношения могут быть доверительными, но не прозрачными. Если мужчина знает больше, чем нужно, это может однажды сыграть злую шутку. То же самое касается и твоего спутника. Ежедневные расспросы на тему того, «где ты был, с кем встречался и что ел», не только утомляют, но и в конечном счете готовят почву для ссор и обид.

Свободное время одно на двоих

Конечно, у каждой пары должен присутствовать общий досуг. Вы любите смотреть вместе фильмы, играть в бильярд или кататься на лыжах. Но есть и то, что любит он, но не любишь ты. И это абсолютно нормально для любых отношений. Однако некоторые девушки не готовы принять ситуацию, когда парень едет играть в покер, а ты дома, потому что азартные игры не для тебя. В твоей мысленной картине вы всегда и везде вместе, а то, что он в выходной день оставит тебя одну, неприемлемо.

Как избавиться от привычки расставаться:

● Забудь об идеальных отношениях, их не бывает.

● Принимай трудности и перешагивай их вместе с партнером.

● Доверяй избраннику и прими его увлечения.

● Займись собой, развивайся и улыбайся.

● Не слушай советы подруг, при необходимости лучше доверься профессионалу.

Всегда помни, что любовь — это огромный труд. Чтобы построить крепкие отношения, придется учиться слушать, понимать, принимать, прощать. Никто не знает — возможно, если ты хлопнешь дверью, счастье останется за ней.