Почему успешные мужчины женятся на «серых мышках»

Многие женщины завидуют своим подругам и коллегам, которые всегда отлично выглядят, стильно одеваются, наделены обаянием и легко покоряют мужские сердца. Однако когда доходит до свадьбы, в спутницы жизни обычно выбирают не ярких и эффектных красоток, а тех, кого называют «серыми мышками». Психолог Владимир Климов объяснил, почему это происходит.

«Красивый фантик»

Часто бывает так, что красивые и яркие женщины остаются в одиночестве. Время идет, а предложения руки и сердца никто не делает. Мужчины восхищаются прелестницами, приглашают на свидания, заводят с ними романы, но замуж не зовут. Вместо этого они создают семьи с ничем не примечательными женщинами, которые не выделяются в толпе и не привлекают к себе внимания эффектной внешностью или кокетством.

Почему так происходит? Психолог Владимир Климов объясняет: мужчины на подсознательном уровне боятся красивых и «напористых». «Конечно, нас влечет к эффектным девушкам, это на уровне инстинктов, — признается эксперт. — Но влечение и желание создать семью — это абсолютно разные вещи, которые никак не связаны друг с другом. Всем известно, что при выборе конфет в первую очередь обращаешь внимание на красивый фантик, а вот само содержимое оказывается невкусным. То же самое и здесь: очень часто красота оказывается главным достоинством женщины, но для мужчин это качество не основное!».

Чего боятся мужчины?

По словам психолога, одна из главных причин, по которой мужчины не берут в жены красавиц — боязнь измены. Представители сильного пола опасаются, что женщины с яркой внешностью ветрены и при первой же возможности уйдут к более успешному и состоятельному жениху. «Многие мужчины уверены, что красивая женщина просто не может долго хранить верность и отличаться постоянством, — говорит психолог. — Красота ассоциируется у нас с изменами и легкомыслием. В нашем представлении красавица всегда требовательна и капризна. И мы боимся, что рано или поздно не сможем выполнять все запросы и требования такой супруги».

Всем известно, что красота требует жертв. Вот мужчины и опасаются, что не смогут обеспечить такую женщину: парикмахерские услуги, косметические процедуры, отдых за границей, новые наряды, дорогие развлечения и многое другое — не каждый потянет все эти расходы. «Конечно, сначала мужчина изо всех сил пытается удовлетворять все желания требовательной красотки, но потом понимает, что его статус гораздо ниже, — объясняет Климов. — Мужская самооценка сразу опускается ниже плинтуса. Поэтому, заглядывая в будущее, мы сразу выбираем себе спутницу „по карману“ — ту, на которую не нужно будет тратить много денег и при этом сохранить чувство собственного достоинства».

Другая крайность — красавицы, которые в состоянии обеспечить себя сами. «Мужчина думает: „Если она вся такая самодостаточная, зачем я ей нужен?“ — и отходит в тень, — рассказывает эксперт. — Поэтому, милые женщины, не бойтесь быть слабыми, показывать, что вы нуждаетесь в поддержке и защите. Это обезоруживает мужчин больше всяких внешних данных. В каждом мужчине сидит рыцарь, которого нужно просто вдохновить на подвиги».

«Не зацикливайтесь на красоте!»

Что же делать красавицам, которые до сих пор одиноки? Неужели у них нет ни малейшего шанса узаконить отношения со своим избранником? Психолог просит всех обладательниц яркой внешности не переживать на этот счет.