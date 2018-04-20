Почему успешные мужчины женятся на «серых мышках» 

Многие женщины завидуют своим подругам и коллегам, которые всегда отлично выглядят, стильно одеваются, наделены обаянием и легко покоряют мужские сердца. Однако когда доходит до свадьбы, в спутницы жизни обычно выбирают не ярких и эффектных красоток, а тех, кого называют «серыми мышками». Психолог Владимир Климов объяснил, почему это происходит.
«Красивый фантик»
Часто бывает так, что красивые и яркие женщины остаются в одиночестве. Время идет, а предложения руки и сердца никто не делает. Мужчины восхищаются прелестницами, приглашают на свидания, заводят с ними романы, но замуж не зовут. Вместо этого они создают семьи с ничем не примечательными женщинами, которые не выделяются в толпе и не привлекают к себе внимания эффектной внешностью или кокетством.
Почему так происходит? Психолог Владимир Климов объясняет: мужчины на подсознательном уровне боятся красивых и «напористых». «Конечно, нас влечет к эффектным девушкам, это на уровне инстинктов, — признается эксперт. — Но влечение и желание создать семью — это абсолютно разные вещи, которые никак не связаны друг с другом. Всем известно, что при выборе конфет в первую очередь обращаешь внимание на красивый фантик, а вот само содержимое оказывается невкусным. То же самое и здесь: очень часто красота оказывается главным достоинством женщины, но для мужчин это качество не основное!».
Чего боятся мужчины?
По словам психолога, одна из главных причин, по которой мужчины не берут в жены красавиц — боязнь измены. Представители сильного пола опасаются, что женщины с яркой внешностью ветрены и при первой же возможности уйдут к более успешному и состоятельному жениху. «Многие мужчины уверены, что красивая женщина просто не может долго хранить верность и отличаться постоянством, — говорит психолог. — Красота ассоциируется у нас с изменами и легкомыслием. В нашем представлении красавица всегда требовательна и капризна. И мы боимся, что рано или поздно не сможем выполнять все запросы и требования такой супруги».
Всем известно, что красота требует жертв. Вот мужчины и опасаются, что не смогут обеспечить такую женщину: парикмахерские услуги, косметические процедуры, отдых за границей, новые наряды, дорогие развлечения и многое другое — не каждый потянет все эти расходы. «Конечно, сначала мужчина изо всех сил пытается удовлетворять все желания требовательной красотки, но потом понимает, что его статус гораздо ниже, — объясняет Климов. — Мужская самооценка сразу опускается ниже плинтуса. Поэтому, заглядывая в будущее, мы сразу выбираем себе спутницу „по карману“ — ту, на которую не нужно будет тратить много денег и при этом сохранить чувство собственного достоинства».
Другая крайность — красавицы, которые в состоянии обеспечить себя сами. «Мужчина думает: „Если она вся такая самодостаточная, зачем я ей нужен?“ — и отходит в тень, — рассказывает эксперт. — Поэтому, милые женщины, не бойтесь быть слабыми, показывать, что вы нуждаетесь в поддержке и защите. Это обезоруживает мужчин больше всяких внешних данных. В каждом мужчине сидит рыцарь, которого нужно просто вдохновить на подвиги».
«Не зацикливайтесь на красоте!»
Что же делать красавицам, которые до сих пор одиноки? Неужели у них нет ни малейшего шанса узаконить отношения со своим избранником? Психолог просит всех обладательниц яркой внешности не переживать на этот счет.
«В реальной жизни все параметры, по которым мужчина ищет для себя идеальную жену, довольно условны, — считает психолог. — Часто нам нравится один типаж, а влюбляемся мы в совершенно другой. Как это происходит — сложно сказать, ведь настоящую любовь объяснить невозможно. В жизни происходит так, что красавица со стройной фигурой остается в одиночестве из-за своей холодности или сложного характера, а «пышка» с неидеальными пропорциями оказывается замужем за объектом мечтаний всех женщин, каким-нибудь «Аленом Делоном» — и все потому, что она знает, как правильно вести себя с мужчиной. Могу сказать точно, что красота — не залог счастья. Не зацикливайтесь на своей красоте, будьте мудрее, и у вас все сложится как можно лучше».