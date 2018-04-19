Не молчи на меня: эмоции по зодиаку

Наши эмоции не только выражают то, что мы чувствуем, но и активно меняют мир вокруг нас. О том, что делать с эмоциями, если вы женщина, расскажет астрология.

Овен

Сила твоих эмоций просто огромная. Женщины-Овны чувствуют глубоко и выражают свои эмоции непосредственно, не отфильтровывая их. Важно считать до десяти, прежде чем разозлиться — в случае с Овнами это правило имеет отличный результат. Выдыхай, копи силу и не трать ее на пустяки.

Телец

Эмоции женщины-Тельца отличаются своей стабильностью и скрытностью. И гнев, и радость она будет прятать, пока они не станут буквально разрывать ее изнутри. Отсюда правило: не доводи до предела, прислушивайся к себе и выражай свои чувства до того, как они станут проблемой.

Близнецы

Женщины-Близнецы грешат тем, что слишком часто переключаются с одной мысли на другую, с одной эмоции на следующую. Еще чаще они растрачивают свои силы на пустые переживания, которые не приводят к результату. Для них будет полезно анализировать: действительно ли то, что я чувствую, является важным для меня сейчас? И если нет, то отбросьте переживания.

Рак

Женщины-Раки обладают самой переменчивой психикой, их чувства непредсказуемы и нежны. Поэтому главной рекомендацией будет следование лунному календарю — проследите, как ваше эмоциональное состояние зависит от лунных фаз: обнаружите много интересного.

Лев

Женщина-Лев выражает эмоции чересчур театрально. Подумайте, действительно ли все так драматично, как вы себе представили. Другими словами, постоянно сравнивайте реальность и то, что вы хотите продемонстрировать с помощью эмоций. Не обманывайте себя.

Дева

Женщины-Девы обладают глубоким темпераментом, но вот показать его не всегда могут. Работайте в направлении собственного эмоционального раскрепощения, не молчите, можете даже кричать — вам полезно.

Весы

Женщина-Весы не любит криков и шума — а вот иногда было бы неплохо показать, что внутри она не всегда такая ровная и гладкая, как снаружи. Признавайтесь себе честно, что нравится, а что нет — и выражайте свое мнение и свои эмоции. Показывайте и себе, и окружающим, как на самом деле вы реагируете на слова, поступки, на саму жизнь.

Скорпион

Эмоции женщины-Скорпиона, пожалуй, самые глубокие и интенсивные. Тут два совета: во-первых, выражать их до конца, во-вторых, держать себя в руках, не творить того, чего нельзя будет исправить. Займитесь творчеством — это позволит выразить себя до конца, не принося никого и ничего в жертву.

Стрелец

Эмоции женщины-Стрельца отличаются своей прямотой и непосредственностью. Рекомендация следующая: будьте немного хитрее, берегите себя. Не ведитесь на провокации, цель которых — добиться от вас нужной реакции и лишней траты эмоциональных сил.

Козерог

Женщина-Козерог — самая сдержанная из всех. Хотя под ледяной коркой невозмутимости пылает огонь самых разных эмоций. Показывайте себе и окружающим яркие языки внутреннего пламени, чтобы не сгореть от собственных невыраженных чувств.

Водолей

Женщина-Водолей обладает ровным дружелюбным нравом — она обычно мягко реагирует на любые переживания. Рекомендация тут одна: развивайте более глубокий подход к чувствам, не обесценивайте страсть и любовь, иначе может стать очень холодно — душевно.

Рыбы

Женщина-Рыбы, пожалуй, самая загадочная из всех. Чувства ее тонкие, неуловимые. Часто она сама не понимает, что чувствует. С этим и надо работать: вытаскивать наружу что-то самое важное, ценное. Спрашивайте себя, что вы чувствуете и почему — ответы вас и удивят, и обрадуют, и заставят задуматься о том, как вы живете и что нужно делать, чтобы стать собой.