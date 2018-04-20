Как вести себя в светском обществе

В один момент они могут либо наладить всю жизнь, либо навсегда запятнать репутацию. Светские тусовки теперь приравнивают к важным переговорам и даже собеседованиям, и пока инфлюенсеры и блогеры выпивают на них шампанское и позируют перед камерами, ты можешь найти там полезных единомышленников или получить крутую должность.

Главное — не ударить в грязь лицом и выгодно заявить о себе. Забавно, что лишь у немногих это получается. Ирина Хакамада , которая прошла все стадии «вливания» в светское общество, рассказывает, что это происходит, потому что, в отличие от других стран, у нас так и не научились быть «светскими»: «В России просто так не будут общаться с незнакомым человеком», — неутешительно констатирует Ирина и добавляет, что нужно научиться быть «своим», и сделать это, между прочим, не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Фильтруй тусовки

Половина успеха на светской вечеринке — это выбор правильного мероприятия. Есть те, на которые стоит ходить, а есть те, которые лучше проигнорировать. Это зависит от уровня мероприятия, количества VIP-приглашенных и от цели, которую ты перед собой ставишь. Например, познакомиться с известными людьми в творческой и модной тусовке можно на арт-выставках, фотобиеннале, показах и гала-ужинах. Более серьезным леди, ищущим бизнес-партнеров, стоит приходить на мероприятия другого формата — посвященные развитию технологий и экономики.

И еще: прошу, не ищи тут себе мужа. На таких событиях много журналистов, которые следят за шагом каждого популярного гостя, поэтому в одиночестве и без пассии практически никто не приходит, а если и приходит, то это заядлые тусовщики непонятной ориентации.

Перестань всех копировать

Светские тусовки — это средоточие гламурных трендов, которые диктует Instagram, Vogue и всякие трендсеттеры. В результате все выглядят более-менее одинаково. Но нам нужно запомниться, и самый эффективный способ это сделать — выделяться! Нет, нарушать все правила и приходить в драных джинсах и майке точно не стоит, а вот придумать индивидуальный стиль — то, что надо.

Я, например, отталкивалась от того, чтобы гармонизировать свой образ — к моей короткой стрижке идеально подходили минимализм и простые линии. Я не пыталась нарочито подчеркнуть фигуру, как все тогда делали, а создавала облик — продолжение себя.

Общайся!

Да-да, удивительно, но чтобы произвести впечатление, недостаточно просто разодеться в эффектный наряд и безучастно наблюдать за происходящим. Нужно уметь вести светские беседы и при этом держать себя подобающе обстановке. В идеале принять обаятельное выражение лица и надеть искреннюю полуулыбку (только не перестарайся…).

И запомни самое важное: никогда не бросайся на какого-нибудь «випа» со словами «Господи, какое счастье, что я вас увидела!», не доставай его с приставаниями и просьбами сделать селфи.

Это все несерьезно. Если хочешь познакомиться, то найди минуту, когда нужный тебе человек, во-первых, не ест, во-вторых, ни с кем не разговаривает: у него образовалась пауза, и он спокойно выпивает шампанское и стоит почти в уединении. Это самый лучший момент, чтобы подойти, элегантно представиться, кто ты и чем увлекаешься.

После можно признаться, что ты узнала человека и очень интересуешься тем, чем он занимается (но не сыпь комплиментами). Продолжить разговор минутным пассажем, который продемонстрирует интеллект, рассказать что-то, что завяжет беседу, а дальше уже, как пойдет. Если ты увидишь, что человек не хочет общаться, то можно извиниться, поблагодарить за вечер и отойти. Если ты его заинтересовала, общайся чуть дольше, но не продолжительнее трех минут. Не забудь обменяться контактами и напомни о себе на следующий день в одном из мессенджеров. Но не звони: это моветон.

Не ешь — потолстеешь

Многие приходят на светские вечеринки выпить и поесть. Но мы же оказались здесь, чтобы продвигать себя. Поэтому не стоит бросаться на алкоголь с выпученными глазами. Достаточно выпить бокал — это и расслабляет, и настраивает на более свободный разговор. То же касается блюд. На них не стоит налегать, рот должен быть свободен от еды, да еще и растолстеть можно в мгновение ока. Ведь кормят там одними вредными закусками и калорийными сладостями.

Мой совет: после бокала вина съесть нужно ровно столько, чтобы сильно не опьянеть, а дальше выбирать только что-то мелкое, самое лучшее, положив изящно на пустую тарелочку.

Преодолевай преграды

Как попасть на эти тусовки? Если далека от этой сферы, то сложно… Но, по крайней мере, можно начинать с мероприятий более низкого уровня, где вход свободный. Чаще всего это рекламные акции известных компаний (кто часы рекламирует, кто виски, кто шампанское). Там можно познакомиться с полезными людьми и через них уже поймать тех, кто поможет двигаться дальше, а как с ними общаться — мы уже поговорили.

Конечно, можно пойти ва-банк и напролом, сквозь охрану, ворваться в заведение, где-то это, возможно, сработает, а где-то тебя выгонят и уже никогда не впустят…