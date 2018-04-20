Главные финансовые проблемы в отношениях

Здоровые отношения начинаются не с денег, но со временем неизбежно натыкаются на финансовый вопрос. Внезапно выясняется, что у вас гораздо меньше общего, чем казалось. Пока ты мечтаешь скорее взять квартиру в ипотеку, он ищет в интернете мерседес своей мечты и идеи для бизнеса.

Если вы оба готовы открыто поговорить и понять причину разногласий, то не позволите финансам стать причиной серьезного конфликта. Вот 4 основных проблемы, с которыми сталкиваются пары в отношениях, и способы их решения.

1. Транжиры против бережливых

Как отмечает эксперт по отношениям и брачный терапевт Анита Члипала, один из самых распространенных источников денежных конфликтов в парах связан с несовпадением ценностей.

Один нуждается в большей финансовой безопасности, стремится откладывать часть средств на всякий случай. Второму плевать на всякие случаи, он не исключает, что в любой момент его существование может оборвать дорожная авария, и хочет жить в настоящем моменте. Во мне живут оба этих человека, но чаще всего денег, а значит, и повода для конфликтов, нет ни у того, ни у другого.

Если смотреть на ситуацию объективно, обе эти точки зрения справедливы и необходимы для ответственного, но не слишком ограничительного планирования бюджета. Однако пары застревают в одних и тех же конфликтах, потому что считают, что их партнер ошибается. На самом деле, это только вопрос ценностей, ни один подход не является лучше другого, они просто разные.

2. Доминирующий партнер должен нести больше финансовых обязательств

Когда дело доходит до финансов, многие девушки предпочитают забыть о гендерном равенстве. В «идеальной» семье все счета по умолчанию оплачивает мужчина. Женщинам, которые зарабатывают больше партнера, порой сложно сохранить нормальные отношения.

Я не буду углубляться в правильность или неправильность традиционного подхода к разделению обязанностей в семье, каждый должен жить так, как ему комфортно. Эксперт по отношениям Бенджамин Риттер советует заранее говорить партнеру о ваших ценностях в финансовых вопросах:

Обсудите денежные вопросы, прежде чем они возникнут. Выскажите свое мнение о разделении чеков или поочередной оплате, как только ваши романтические отношения начнут переходить во что-то серьезное.

3. Борьба за власть, когда один из вас зарабатывает значительно больше

Вряд ли, ты сочтешь недостатком тот факт, что твой парень зарабатывает больше тебя. Однако правда в том, что по мере развития отношений финансовое доминирование может перерасти в полномасштабную диктатуру. Убеждение, что тот, кто платит, тот и оставляет за собой решающий голос, кажется вполне логичным. Но постепенно такой партнер заявляет права на большее влияние и в других областях отношений. Получается плохой ремейк совместной жизни с родителями — вот исполнится тебе 18, будешь сама зарабатывать, тогда и делай, что хочешь.

Это одна из причин, почему так важно поддерживать открытый диалог о долгосрочных целях в ваших отношениях. Убедитесь, что вы оба принимаете финансовые решения, которые соответствуют общим интересам, а не тянете одеяло на себя. И обговорите, что в счет за квартиру, который он оплачивает, не входит твое безропотное повиновение.

4. Желания против потребностей

Разногласия о том, что важнее — разумная покупка или просто вещь, которая доставит удовольствие, — обычное дело, когда транжира вступает в отношения с бережливым человеком.

Как я уже отмечала, лучше не предполагать, что кто-то из вас прав, а кто-то нет. Старайтесь избегать осуждения и приложить усилия, чтобы корректно обсудить проблему и двигаться дальше. Определите, что важно для каждого из вас и почему. Речь не только о ценностях, но и о мечтах, предпочтениях, особенностях воспитания.

Определите вопросы, в которых вы не готовы уступить, и постарайтесь их минимизировать.

Все эксперты сходятся в том, что единственная возможность достичь гармонии в отношениях — идти на компромиссы. С некоторыми вещами вам обоим придется смириться. Я бы рекомендовала не делать бюджет слишком общим, чтобы каждый имел возможность реализовать личные интересы без ущерба для партнера.