Девушку обзывали далматинцем, но она это пережила

Когда школьные хулиганы убеждали ее просто убить себя, а сейчас она по-настоящему любит свое тело.

Мексиканка Лорена Боланос почти вся покрыта родинками, самая большая из которых занимает почти все туловище. В школе ей приходилось несладко, над ней издевались другие ученики и даже призывали совершить самоубийство.

Особенно тяжело ей было, когда она училась на первом курсе университета. Она погрузилась в глубокую депрессию и никогда не навдевала открытую одежду.

@lobolanos_

Отношение к телу начало меняться, когда Лорене пришлось столкнуться с хамством в сети. Она заметила, как оскорбили женщину, страдающую от похожей пробемы, и немедленно встала на ее защиту. Сейчас Лорена активно ведет Istagram и не стесняется публиковать фотографии в купальниках.