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Девушку обзывали далматинцем, но она это пережила
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Девушку обзывали далматинцем, но она это пережила 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @lobolanos_
Когда школьные хулиганы убеждали ее просто убить себя, а сейчас она по-настоящему любит свое тело.
Мексиканка Лорена Боланос почти вся покрыта родинками, самая большая из которых занимает почти все туловище. В школе ей приходилось несладко, над ней издевались другие ученики и даже призывали совершить самоубийство.
Особенно тяжело ей было, когда она училась на первом курсе университета. Она погрузилась в глубокую депрессию и никогда не навдевала открытую одежду.
@lobolanos_
Отношение к телу начало меняться, когда Лорене пришлось столкнуться с хамством в сети. Она заметила, как оскорбили женщину, страдающую от похожей пробемы, и немедленно встала на ее защиту. Сейчас Лорена активно ведет Istagram и не стесняется публиковать фотографии в купальниках.
Женский форум
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