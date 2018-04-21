Пушистый антидепрессант: 7 причин завести кота

«Без кота и жизнь не та»… Пожалуй, сложно спорить с этим утверждением, да и не хочется, если честно. К тому же если у вас до сих пор нет мурчащего питомца, то самое время его завести. И вот почему!

Это идеальный друг и компаньон

Если вам нужна веселая компания для всевозможных игр или теплых объятий, тогда кот идеально справится с этими обязанностями. Этот милый питомец станет настоящим другом, с ним вы точно не будете скучать никогда. Просто поверьте!

Это превосходный лекарь

Эксперты уверяют, что кошки умеют лечить. Например, если вдруг у вас что-то заболит, как рядом окажется ваш надежный помощник, начнет нежно перебирать своими лапками (так называемый кошачий массаж) или просто приляжет на больное место и не встанет до тех пор, пока вам не станет лучше.

И самый лучший антидепрессант! Когда вы приходите домой после тяжелого трудового дня, вам хочется лишь одного — расслабиться и успокоиться. Ваш пушистый питомец удобно устроится рядом с вами, позволит себя погладить и заведет свое душевное мурлыкание. И чем больше вы будете его гладить, тем быстрее избавитесь от дурных мыслей и снова начнете чувствовать себя счастливыми. Ученые объясняют это тем, что коты очень восприимчивы и легко угадывают настроение человека.

Поэтому если вам плохо, грустно или вы просто устали, просто чаще гладьте своего домашнего любимца, и вы увидите, что жизнь стала налаживаться.

Он будет любить вас, даже если на первый взгляд это незаметно

Даже если кот смотрит на вас надменным взглядом, всем своим видом показывая, что он тут главный, знайте, что он вас действительно любит и готов простить вам абсолютно все (даже ту идиотскую кличку, которую вы ему придумали). И если, например, проснувшись утром, вы увидите на своей подушке мышку (или что-то подобное), не спешите будить своим воплем всех соседей. Это ваш добытчик проявил заботу и преподнес вам поистине щедрый подарок, в его понимании, конечно. В истории есть множество примеров, когда кошки спасали жизнь человеку и являлись настоящими защитниками своих хозяев.

Он заставит вас выполнять все его прихоти

Это лишь на первый взгляд кажется, что вы приручили плюшевого мурлыку. На деле же выходит все с точностью до наоборот. Проходит совсем немного времени, и вот вы уже пляшете под дудку своего любимца, стараясь обеспечить его всем необходимым и сделать так, чтобы ему было удобно. Вспомните, например, сколько раз вы пытались поработать, но на вашем ноутбуке удобно располагался кот. Дела приходилось тут же отложить. Ну не будить же этого красавца!

Он невероятно чистоплотен

Пожалуй, вы не найдете другого такого животного, который будет настолько ревностно относиться к чистоте. Стоит лишь один раз показать вашему питомцу, где находится его лоток и еда — и все! Вот он уже самостоятельно циркулирует между этими двумя важными составляющими. Если же ваш домашний любимец отличается длинной пышной шерсткой, не забывайте его регулярно вычесывать — и тогда чистые полы и обивка дивана вам тоже обеспечены.

Его можно использовать вместо будильника

Даже если вы планировали провести выходной день в постели и вдоволь выспаться, эти плюшевые создания разбудят вас своим настойчивым мяуканьем. И бесполезно переворачиваться с боку на бок или делать вид, что вы не слышите. Этих хитрецов не проведешь! Поэтому проще встать и дать своему питомцу еду, воду, любимую игрушку и все, чего он только захочет. А потом можно еще немного поваляться на кровати. Зато это с лихвой окупится в будний день, когда вас разбудят строго в определенное время и не дадут опоздать на работу. Фото: Shutterstock