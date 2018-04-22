Как разобраться в себе и своих мыслях

"Если жизнь не представляется тебе огромной радостью, то это только потому, что ум твой ложно направлен". Лев Толстой

Если в нашей жизни что-то идет не так, как того хотелось бы, у нас возникает желание разобраться в себе. Мы хотим понять себя и определить свои стремления в кризисных ситуациях, когда нужно сделать сложный выбор, определиться с планами на будущее, оценить свои чувства по отношению к потенциальному спутнику жизни. Однако умение разобраться в себе и своих мыслях пригодится не только для исключительных или сложных ситуаций. Без глубокого понимания себя, своих истинных целей и личного смысла жизни невозможно эффективное саморазвитие.

Чтобы понять себя, для начала нужно принять тот факт, что только мы сами ответственны за свою жизнь, мы сами создаем себя, и каждый наш поступок определяет наше будущее. Преувеличивать роль обстоятельств — значит искать оправдания своим ошибкам или бездействию, значит перекладывать ответственность на других людей или высшие силы. Осознание ответственности за свою жизнь — первый шаг к принятию и пониманию себя.