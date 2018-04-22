Как разобраться в себе и своих мыслях 

"Если жизнь не представляется тебе огромной радостью, то это только потому, что ум твой ложно направлен". Лев Толстой
Если в нашей жизни что-то идет не так, как того хотелось бы, у нас возникает желание разобраться в себе. Мы хотим понять себя и определить свои стремления в кризисных ситуациях, когда нужно сделать сложный выбор, определиться с планами на будущее, оценить свои чувства по отношению к потенциальному спутнику жизни. Однако умение разобраться в себе и своих мыслях пригодится не только для исключительных или сложных ситуаций. Без глубокого понимания себя, своих истинных целей и личного смысла жизни невозможно эффективное саморазвитие.
Чтобы понять себя, для начала нужно принять тот факт, что только мы сами ответственны за свою жизнь, мы сами создаем себя, и каждый наш поступок определяет наше будущее. Преувеличивать роль обстоятельств — значит искать оправдания своим ошибкам или бездействию, значит перекладывать ответственность на других людей или высшие силы. Осознание ответственности за свою жизнь — первый шаг к принятию и пониманию себя.
Есть множество интересных способов понять себя и свои желания, и каждый может выбрать для себя наиболее подходящий:
- Дневник или блог. Регулярное фиксирование мыслей помогает определить свои истинные желания и потребности, расставить приоритеты, а заодно научиться грамотно формулировать мысли и выражать свое мнение.
- Списки. Если нет желания записывать мысли ежедневно, можно сосредоточиться на составлении списка. Например, список «Я хочу», в который можно записывать все, о чем мы мечтали в детстве и все еще мечтаем сейчас. Важно записывать все подряд, даже несмотря на то, что на осуществление желания в данный момент нет возможности. Чем больше будет список «Я хочу», тем лучше. После подробного изучения списка можно начинать постепенно двигаться к обозначенным желаниям. Еще один вариант списка: «Что было бы, если…», в качестве продолжения можно выбрать то, что кажется наиболее значимым событием, например: «…если бы мне досталось огромное наследство» или «…если бы мне осталось жить всего шесть месяцев». Если, проанализировав список, мы понимаем, что желаем кардинальных перемен, это значит, что сейчас мы не на своём месте или не с тем человеком, который нам нужен. Это не значит, что нужно резко все поменять, но на это нужно обязательно обратить внимание и постепенно делать шаги в сторону желаемых перемен.
- Медитация помогает отвлечься от повседневной суеты, остановить бег мыслей, погрузиться в себя и сосредоточиться на своих желаниях и потребностях. Выбор способа медитации очень индивидуален. Но для начала можно выбрать один из тех, что сосредоточен на самонаблюдении и размышлении.
- Путешествия. Часто в путешествии нам проще взглянуть на свою жизнь другими глазами, как если бы это были не мы, а посторонний человек, который слышит историю нашей жизни со стороны. Особенно важно в путешествии сменить обстановку и отдохнуть от ежедневного перенасыщения информацией. Если нет возможности для длительного путешествия, можно взять выходной день среди рабочей недели, отключить гаджеты и отправиться на природу, чтобы побыть в одиночестве.
- Книги и фильмы. Истории из фильмов или книг часто наталкивают нас на гораздо более глубокие размышления, чем казалось бы. Можно проанализировать, например, кому из героев мы симпатизируем, а чью позицию мы категорически не принимаем. Почему? Что бы мы сделали в ситуации, которая сложилась у того или иного героя?
- Выход из зоны комфорта — это всегда в некотором роде преодоление себя, нарушение привычных действий и стереотипного мышления, то есть мы так или иначе встаем перед лицом неопределенности, а значит, мы видим себя в совершенно новом свете.