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Куда исчезает зарплата: 8 способов спустить деньги
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Куда исчезает зарплата: 8 способов спустить деньги 

Рамблер 7 часов назад
Отказавшись от этих вещей вы, возможно, сможете позволить себе купить автомобиль.
1/8  Кофе с собой. Стаканчик кофе по дороге на работу стал традиционным у многих. И стоит, вроде, не так уж дорого... Но попробуйте подсчитать, сколько денег вы потратите, например за год ежедневного утреннего кофейного ритуала. Условные 150 рублей в день превращаются в 37 000 в год.
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2/8  Сувениры. Из путешествий многие везут всем родственникам и знакомым всевозможные памятные вещицы. Чаще всего — совершенно бесполезные. Все эти рамочки, магнитики, статуэточки в лучшем случае пылятся где-то в недрах шкафов, а в худших — отправляются на помойку. Вам денег не жалко? Если уж очень хочется привезти какой-то подарок, лучше выбрать то, что действительно пригодится.
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3/8  "Диетические" товары. Для продуктов здорового питания выделены даже отдельные полки в магазинах. И стоят они на порядок дороже. Только вот при ближайшем рассмотрении все эти чудо-батончики вовсе не так уж и полезны: часто в них содержится много сахара и большое количество калорий. Какой смысл за это переплачивать?
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4/8  Фасованные продукты. Овощи и фрукты, заботливо упакованные в полиэтиленовые мешочки, стоят на порядок дороже своих "сотоварищей", которые ютятся в ящиках россыпью. Выбор очевиден, не так ли?
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5/8  Онлайн игры. Тем, кого засосала пучина виртуальной реальности, сложно отказаться от разного рода мелких бонусов, которые предлагают за деньги. Вроде, и стоимость их не так уж высока, но в итоге "набегает" довольно солидная сумма.
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6/8  3D-фильмы в кинотеатрах. Билеты на сеансы с объемной картинкой на экране стоят на 30-50% дороже, чем те же фильмы, которые демонстрируют в обычном формате. Наверно, есть смысл посмотреть в 3D что-то зрелищное, но стоит ли платить в два раза больше за комедию, просмотренную в таком формате?
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7/8  Вещи, купленные на распродажах. Давайте честно: сколько ненужных вещей, купленных в магазинах с заветным словом "sale", томится в ваших шкафах? Может быть, пора перестать "подкармливать" бутики?
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8/8  Пакеты. Прекратив каждый раз покупать на кассе пакеты для продуктов, вы сможете сэкономить от 2000 до 3000 рублей за год. Да и свой вклад в защиту окружающей среды внесете.
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Помните в мультфильме про Винни Пуха есть такие строки: "Мед — если есть, то его сразу нет!"? Вот и с деньгами часто почему-то происходит то же самое.
Куда внезапно исчезает долгожданная (и вроде, только что полученная) зарплата? Нет, коммунальные платежи и всякие жизненно важные траты мы сейчас в расчет не берем. Но вряд ли только на самое необходимое тратятся деньги.
"Инстинкт потребителя" в современном обществе достиг своего апогея. И часто мы даже не задумываемся, какие суммы реально "утекают" сквозь пальцы. Мы отказываемся, например, от покупки автомобиля, но ежедневно позволяем себе "незначительные" траты на свои маленькие прихоти. Почему бы не поступить наоборот? И быть может, внезапно вы поймете, что у вас есть средства на первый взнос по ипотеке. Самые глупые траты — в фотогалерее.
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