Куда исчезает зарплата: 8 способов спустить деньги 

1/8 Кофе с собой. Стаканчик кофе по дороге на работу стал традиционным у многих. И стоит, вроде, не так уж дорого... Но попробуйте подсчитать, сколько денег вы потратите, например за год ежедневного утреннего кофейного ритуала. Условные 150 рублей в день превращаются в 37 000 в год. Фото: depositphotos.com

2/8 Сувениры. Из путешествий многие везут всем родственникам и знакомым всевозможные памятные вещицы. Чаще всего — совершенно бесполезные. Все эти рамочки, магнитики, статуэточки в лучшем случае пылятся где-то в недрах шкафов, а в худших — отправляются на помойку. Вам денег не жалко? Если уж очень хочется привезти какой-то подарок, лучше выбрать то, что действительно пригодится. Фото: Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

3/8 "Диетические" товары. Для продуктов здорового питания выделены даже отдельные полки в магазинах. И стоят они на порядок дороже. Только вот при ближайшем рассмотрении все эти чудо-батончики вовсе не так уж и полезны: часто в них содержится много сахара и большое количество калорий. Какой смысл за это переплачивать? Фото: depositphotos.com

4/8 Фасованные продукты. Овощи и фрукты, заботливо упакованные в полиэтиленовые мешочки, стоят на порядок дороже своих "сотоварищей", которые ютятся в ящиках россыпью. Выбор очевиден, не так ли? Фото: Кадр из фильма "Один дома"

5/8 Онлайн игры. Тем, кого засосала пучина виртуальной реальности, сложно отказаться от разного рода мелких бонусов, которые предлагают за деньги. Вроде, и стоимость их не так уж высока, но в итоге "набегает" довольно солидная сумма. Фото: depositphotos.com

6/8 3D-фильмы в кинотеатрах. Билеты на сеансы с объемной картинкой на экране стоят на 30-50% дороже, чем те же фильмы, которые демонстрируют в обычном формате. Наверно, есть смысл посмотреть в 3D что-то зрелищное, но стоит ли платить в два раза больше за комедию, просмотренную в таком формате? Фото: Кадр из фильма "Кудряшка Сью"

7/8 Вещи, купленные на распродажах. Давайте честно: сколько ненужных вещей, купленных в магазинах с заветным словом "sale", томится в ваших шкафах? Может быть, пора перестать "подкармливать" бутики? Фото: Кадр из фильма "Шопоголик"