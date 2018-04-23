Головоломки, которые под силу только самым умным

Головоломки считаются детской забавой, но зачастую даже взрослым интересно поразгадывать замысловатые задачки. Поломать голову над интригующим вопросом или яркой картинкой даже полезно — это не только отвлекает от рабочих проблем, но и позволяет натренировать внимательность, сообразительность, логику, развить аналитические и стратегические способности. Любопытно, что головоломки, которые на первый взгляд кажутся простыми, иногда вызывают самые большие сложности с решением. Сейчас у вас есть возможность испытать себя. Сможете ли вы увидеть малозаметную деталь среди множества мелких рисунков? Удастся ли вам выбраться из средневекового замка с помощью одной лишь свечки? Обнаружите ли вы в лифте мужчину, который похитил ребёнка? И как вам справиться с вредным и алчным чистильщиком обуви? Включайте мозг и начинайте разгадывать загадки.