Оптические иллюзии, которые заставят ваш мозг напрячься

Встречаетесь ли вы в жизни с оптическими иллюзиями? Наверняка в детстве вы видели в облаке странной формы живых существ, а в отражении неба в луже пытались обнаружить лунный пейзаж. Оптические иллюзии — это ещё один способ заглянуть в своё подсознание. Сможете ли увидеть, как пейзаж превращается в портрет, а геометрические фигуры бесконечно делятся на всё более мелкие? Тогда начинаем. Первая картинка взорвала интернет. Пользователи устраивали баталии, доказывая, что на рисунке изображено определённое число животных. Однако правильно посчитать всех удалось лишь единицам. Принадлежите ли вы к числу настолько внимательных людей, которые способны увидеть даже самые мелкие детали на огромной картине? Но это ещё не все сюрпризы. Дальше вас ждут не менее увлекательные головоломки, которые по-настоящему удивят.