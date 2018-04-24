9 признаков нищеты, которые выдают вас с головой

Понятно, что далеко не каждому посчастливилось родиться в богатой семье или иметь обеспеченных родственников, готовых подставить плечо в любой, даже самой сложной ситуации. Большинство людей имеют весьма скромные доходы и перебиваются случайными заработками.

И если некоторые из них даже в этом случае берут все в свои руки и извлекают выгоду из своего положения, то другие сознательно превращаются в так называемых нищебродов, пытаясь играть на чувствах друзей и родных. Рассказываем, как их распознать и не стать жертвой психологических манипуляций.

В истории насчитывается множество примеров, когда малообеспеченные люди смогли взять себя в руки и обеспечить достойную жизнь себе и своим близким. Но есть и другие ситуации, когда, казалось бы, благодаря своему таланту и работоспособности можно вылезти из бедности и начать жить по-настоящему, но некоторые индивиды решают выбрать для себя роль жертвы и начинают ожидать, что окружающие дадут им все и сразу. Мы выбрали несколько основных признаков, которые помогут выявить искусственных нищебродов.

Материальные ценности выше духовных

Обычно такие люди игнорируют духовные ценности — для них гораздо важнее показать материальный достаток. Они будут не только встречать вас по одежке, но и быстро просканировав ваш наряд и прикинув в уме, сколько стоят ваши аксессуары, решат, нужно ли тратить на вас время и можно ли вам «поплакаться на свою нелегкую судьбу». При этом все свои сбережения они тратят на то, чтобы выглядеть презентабельно и не задумываются о том, что потом им, возможно, придется какое-то время сидеть на хлебе и воде. Пустить пыль в глаза — вот их главная задача.

Постоянные жалобы на жизнь

Вы никогда не услышите от них ни одной позитивной ноты. Они всегда вам будут рассказывать, насколько они несчастны и все вокруг живут намного лучше, а значит должны их пожалеть. Попытаться что-то изменить? Зачем? Они уверены, что все сделают за них, стоит лишь как следует поплакаться или настойчиво потребовать. И даже имея в арсенале отнюдь не дешевы вещи, они могут жить в захламленной грязной квартире сетуя на то, что у них нет лишней копейки, которую они могли бы потратить на ремонт.

Их не интересует ничего, кроме денег

В один прекрасный момент вы понимаете, что общаться с такими людьми совершенно невозможно. А все потому, что все их разговоры сводятся к тому, где взять денег или как прожить при их отсутствии. При этом они не упускают возможности блеснуть своими познаниями в области элитных курортов, дорогих брендов и так далее, а затем добавят, насколько их измотала эта жизнь и как они устали от рутинной работы.

Вместо того, чтобы заработать — лучше требовать!

И хотя такие люди не научились зарабатывать деньги, они усвоили важный, по их мнению, урок — как их требовать! Они без зазрения совести могут взять последние деньги у друзей или заначку, припасенную их родителями для какого-то важного случая. Все для того, чтобы обеспечить себе комфорт и приобрести очередную «статусную» вещь, которая поможет им выглядеть успешнее.

Много завидуют и мало делают

Вместо того, чтобы взять и изменить свою судьбу (например, устроиться на другую работу, если прежняя не приносит желаемый уровень дохода), они начинают причитать, искренне считая, что лишь они достойны того, чтобы жить в роскоши и ни в чем себе не отказывать, но почему-то все блага достались другим людям. Причем, по их мнению, незаслуженно.

С маниакальным упорством скупают новинки

Ну и что, что в их арсенале куча новомодных гаджетов, дорогих сумок или роскошных меховых манто — им все мало. Они будут постоянно скупать те товары, без которых, как им кажется, просто не обойтись человеку высокого статуса. Ну и что, что очередной товар будет приобретен в кредит под большие проценты, а десятую шубу в шкафу безжалостно поест моль. Им гораздо важнее показаться пару-тройку раз в обновках в обществе, чем следить за их состоянием или подсчитывать, сколько они в итоге за нее переплатили.

Общественное мнение важнее всего

Они обязательно заведут аккаунты в социальных сетях, где будут делиться красивыми фотографиями и демонстрировать очередную покупку. При этом им совершенно не важно, что, допустим, их семья голодает или кому-то срочно нужна их помощь. Они просто не способны на сочувствие и не понимают, почему должны отказываться от своего комфорта ради кого-то другого.

Стремятся как можно быстрее выйти замуж

Если речь идет о дамах (а их, к сожалению, большинство), то они стремятся как можно раньше найти подходящую кандидатуру, чтобы после долгожданной печати в паспорте засесть дома и тянуть деньги из своего супруга. При этом они искренне считают, что теперь это уже забота мужа возить их по дорогим курортам, покупать ювелирные украшения с бриллиантами внушительных размеров или просто подарить автомобиль последней модели. Ну и что, что они ее разобьют практически в первый же день? Главное, что они потом еще будут требовать со своего благоверного моральную компенсацию за то, что тот выбрал такую ненадежную марку.

Не умеют быть благодарными

Помимо того, что эти индивидуумы не испытывают чувства жалости или муки совести, они также не умеют быть благодарными. Им почему-то кажется, что все вокруг им должны просто так, за то, что они есть на этом свете и за то, что они такие несчастные. К тому же, они никогда не ценят то, что у них есть, постоянно требуя у окружающих все больше и больше. А том, чтобы попытаться их переубедить — не может быть и речи. Вам просто укажут на дверь или заведут свою историю о том, что к окружающим судьба более благосклонна, чем к ним, поэтому нужно войти в их положение.