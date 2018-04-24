Нужно ли разделять дружбу в жизни и в соцсетях

Весточки от друзей в социальных сетях так прочно вошли в нашу жизнь. Порой скучаешь, если кто-то долго не пишет, не выставляет фото, и всерьез переживаешь, когда друг удаляет тебя из своей ленты. Анна Лебедева пытается найти грань между дружбой в жизни и в соцсетях.

Когда-то давно я вела свой ЖЖ. Пожалуй, для меня это была первая социальная сеть, позволяющая выбирать друзей. Не ожидая взаимности, я френдила тех, кого интересно было читать или смотреть фотографии из путешествий. К некоторым друзьям даже испытывала платонические чувства. И знаю не одну историю, когда с помощью дружбы в социальных сетях заключались крепкие брачные союзы.

Подписаться было легко, а вот исключить из списка друзей у меня рука не поднималась, хотя иногда и возникало такое желание. Многие так легко перетасовывали, нажимая на кнопку delete, что я удивлялась их спокойствию. Не понравился комментарий — до свидания, не отреагировал ни на одну из нескольких статей, значит не нужен такой друг. Высказал свою точку зрения, противоположную твоей — попал "в топку". С одной стороны, хорошо, что соцсети дают возможность свободного выбора.

Потом появились "Одноклассники", ВК, Facebook, Instagram. Не нравится — отписался, новых друзей завел. Ни к чему не обязывающая легкость — так некоторые относятся к социальным сетям. "После прочтения сжечь"… Не спорю, этот фильтр иногда нужен, но им надо пользоваться аккуратно. Особенно, когда речь идет о старых друзьях и приятелях.

Все это не относится к популярным блогерам, которые, на ваш взгляд, стали нести полную чушь, или к многотысячным сообществам, чьи темы перестали вызывать интерес.

Недавно близкая подруга удалила меня из своего Instagram. Она сделала это молча, авось не замечу (пройдет мимо, не вызовет эмоций). И была очень удивлена моей реакции.

"Что такого произошло?" — спросила она меня. Не путай общение в социальных сетях и в жизни. Не скрою, что это было обидно и больно. Перед тем, как удалять, она даже не объяснила причину.

Здесь вот подшлифуем, а тут вырвем с корнем. На этом поле скосим траву, а на другом оставим для красоты. Ты идешь где-то по узкой дорожке между двумя полями, и слова про социальные сети и реальную жизнь плывут, как в тумане.

Семейная жизнь, домашнее хозяйство, работа — все это отдаляет нас друг от друга. Кто-то из друзей живет в других городах. Возможность общаться в социальных сетях хоть как-то сближает и позволяет не чувствовать скоротечность времени между редкими встречами. Мне сложно представить, что кто-то из моих приятелей или друзей, вдруг осознанно не ответит взаимностью в интернете. Это значит, что при встрече он должен будет распечатать не одну сотню фотографий, а это, между прочим, дорогое удовольствие.

Мы черпаем друг у друга какие-то идеи, даем советы, радуемся за друзей в конце концов или вместе грустим. Даже несмотря на то, что под рукой всегда есть телефон, большинство своих встреч мы назначаем по переписке, в комментариях под фотографией. Социальные сети стали настолько неотъемлемой частью, что отделить их от жизни бывает не просто. Тем более, когда речь идет о близких друзьях.

Удаляют не без причины. И то, что вызвало раздражение в Instagram может раздражать и в жизни. Мы принимаем друзей такими, какие они есть — со всеми недостатками. В интернете, в жизни, в сердце — где угодно.

Давайте научимся ценить дружбу и немножко задумываться о чувствах других людей. Кто-то не придаст значения, что его удалили из списка друзей, а кто-то сильно расстроится. Нажать на кнопку delete проще простого. Лучше пользуйтесь функцией "сохранить".