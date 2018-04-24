Мифы, в которые пора перестать верить

Почему люди верят в мифы? Возможно, причина в том, что нам сложно изменить точку зрения, а сведения, которые когда-то вбили нам в голову, трудно признать неправильными. Однако часто эти мифы не просто смешны или забавны, это действительно ложные и устаревшие утверждения. Пришла пора развенчать их и рассказать правду. Итак, неужели вы до сих пор верите, что:

1. Акулы не болеют раком?

2. Правое полушарие мозга развито у творческих людей, а левое — у тех, кто склонен к техническим наукам?

3. Хамелеоны меняют цвет кожи, чтобы слиться с окружающей средой?

4. Привычка хрустеть пальцами провоцирует артрит?

5. Если бы Земля вращалась по орбите, которая чуть ближе к Солнцу, то жизнь не возникла бы?

6. Кактусы накапливают воду, которую можно выпить, если вы зажарились в пустыне?

7. Если нажать во время движения лифта сразу несколько кнопок, то он заблокируется?