Мифы, в которые пора перестать верить 

Почему люди верят в мифы? Возможно, причина в том, что нам сложно изменить точку зрения, а сведения, которые когда-то вбили нам в голову, трудно признать неправильными. Однако часто эти мифы не просто смешны или забавны, это действительно ложные и устаревшие утверждения. Пришла пора развенчать их и рассказать правду. Итак, неужели вы до сих пор верите, что:
1. Акулы не болеют раком?
2. Правое полушарие мозга развито у творческих людей, а левое — у тех, кто склонен к техническим наукам?
3. Хамелеоны меняют цвет кожи, чтобы слиться с окружающей средой?
4. Привычка хрустеть пальцами провоцирует артрит?
5. Если бы Земля вращалась по орбите, которая чуть ближе к Солнцу, то жизнь не возникла бы?
6. Кактусы накапливают воду, которую можно выпить, если вы зажарились в пустыне?
7. Если нажать во время движения лифта сразу несколько кнопок, то он заблокируется?