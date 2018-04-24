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Мифы, в которые пора перестать верить
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Мифы, в которые пора перестать верить 

Рамблер 13 часов назад
Почему люди верят в мифы? Возможно, причина в том, что нам сложно изменить точку зрения, а сведения, которые когда-то вбили нам в голову, трудно признать неправильными. Однако часто эти мифы не просто смешны или забавны, это действительно ложные и устаревшие утверждения. Пришла пора развенчать их и рассказать правду. Итак, неужели вы до сих пор верите, что:
1. Акулы не болеют раком?
2. Правое полушарие мозга развито у творческих людей, а левое — у тех, кто склонен к техническим наукам?
3. Хамелеоны меняют цвет кожи, чтобы слиться с окружающей средой?
4. Привычка хрустеть пальцами провоцирует артрит?
5. Если бы Земля вращалась по орбите, которая чуть ближе к Солнцу, то жизнь не возникла бы?
6. Кактусы накапливают воду, которую можно выпить, если вы зажарились в пустыне?
7. Если нажать во время движения лифта сразу несколько кнопок, то он заблокируется?
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