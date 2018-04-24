Мужчина мечты: искать или не искать

Весна — время любви. И многие женщины мечтают встретить идеального партнера. Однако не спешите верить в то, что он существует.

Сложно сказать, сколько девичьих судеб сломала мечта об идеальном мужчине, сколько не идеальных, но достойных мужчин было отвергнуто из-за веры в идеал, сколько нервов и времени потрачено зря на поиски этого самого идеала. И при всем этом мало от какой идеи отказаться так же сложно, как от идеи встретить мужчину мечты. Но отказаться нужно, причем чем быстрее вы это сделаете, тем больше у вас будет шансов на построение счастливых отношений «в реале».

Странно, правда? Казалось бы, все наоборот: стоит встретить идеального мужчину — и счастье придет, гармония и взаимопонимание поселятся в вашем доме, а любовь будет длиться вечно, причем без каких-либо усилий с вашей стороны. Но так не бывает. И на это есть одна весомая причина — никто из нас не идеален.

Откуда берется устойчивая вера в идеал?

Часто виновата не только классическая литература с ее придуманными героями или голливудские фильмы с неизменным хеппи-эндом, но и воспитание («ты достойна лучшего, не соглашайся на меньшее, не иди на компромисс»). Идеальный мужчина — это иллюзия, а любая иллюзия вредна, если вы хотите добиться чего-то в реальном мире. Самое главное, что необходимость отказа от идеи поиска идеала надо не просто понять, но и принять. Потому что часто головой мы понимаем, но смириться в душе не можем и продолжаем действовать наперекор здравому смыслу.

Значит ли это, что нужно соглашаться на любые отношения с любым мужчиной? Конечно, нет.

Выбирать можно и нужно, но руководствоваться при этом здравым подходом.

Во-первых, понять, кого вы ищете. Какие качества в мужчине для вас самые важные, самые привлекательные. Ищете обеспеченного бизнесмена? Готовьтесь к тому, что он будет пропадать на работе. Ищете эффектного красавца и весельчака? Возможно, вы будете не единственным его увлечением. Ищете доброго и заботливого, хорошего отца детям? Готовьтесь к тому, что свой отпуск вы будете проводить не на Мальорке, а в Анапе. Да, пример несколько утрированный, но наглядный.

Во-вторых, освободиться от стереотипов и предубеждений. О чем с ним разговаривать, если он не знает, кто такой Генри Миллер ? У него дешевый автомобиль — что скажут мои подруги? Человеческая психика так устроена, что все хорошее воспринимается как само собой разумеющееся, а все недостатки всегда бросаются в глаза. Подумайте, так ли существенны эти недостатки на фоне достоинств.

В-третьих, не ждать, что отношения возникнут мгновенно. Мгновенно может возникнуть интерес, возбуждение или, наоборот, неприязнь, отторжение. И те и другие ощущения могут оказаться ошибочными. Не делайте поспешных выводов. Да, идеальных мужчин, как и идеальных отношений, не бывает, но хорошая новость в том, что создать счастливые отношения с реальным мужчиной возможно и практически каждой по силам.