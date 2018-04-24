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Селфи раскроет ваши тайны
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Селфи раскроет ваши тайны 

Рамблер 4 часа назад
Вряд ли сегодня найдётся человек, владеющий сотовым телефоном, который никогда не делал селфи. Фотографиями себя любимых пестрят социальные соцсети, а аккаунты звёзд в принципе не могут существовать без таких фото. А знаете ли, что по тому, как именно вы предпочитаете делать селфи, можно судить о чертах характера и профессии и даже рассчитать шансы на успех у противоположного пола? Раскрываем секреты.
Оказывается, существует исследователи селфи! И они рассмотрели целых 14 форм носа и связали их с типами личности. Если на селфи нос выглядит крупным, то его обладатель имеет большие амбиции и склонен к перфекционизму. А вот если большим выглядит кончик носа, то человеку повезёт в финансовой сфере. Также выяснилось, что если на селфи у мужчины хорошо просматриваются скулы, то ему свойственна повышенная возбудимость и агрессия.
А теперь обратите внимание на угол съёмки. Фотографируете себя снизу? Вы дружелюбны. Предпочитаете ракурс сверху? Люди считают вас харизматичным. Ну а если вы постоянно выпячиваете губы, делая duckface, то вам не повредит обратиться к врачу — похоже, у вас невротические проблемы.
Женский форум
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