Как нас обманывают рекламщики

Вы когда-нибудь задумывались, зачем нужна реклама? Конечно же, это способ заставить нас что-то купить, зачастую не очень нужное. Маркетологи постоянно придумывают новые уловки, чтобы покупатель не ушёл из магазина без покупки. Но если вы не хотите тратить деньги впустую, то изучите хитрые приёмы, которые используют рекламщики. В следующий раз вы точно не попадёте впросак!

1. Маркетологи знают, что основную часть покупок делают дамы. Именно поэтому многие одинаковые предметы стоят по-разному в зависимости от того, кому они адресованы. Вспомните, сколько стоит в магазине бритвенный станок для мужчин и женщин, и убедитесь, что приём работает!

2. Многие бренды выбирают одушевлённый символ. Это может быть милое животное или оживший предмет. Это удачный ход, ведь привязаться душой к зверьку проще, чем к непонятной эмблеме.

3. Ещё один трюк, которым постоянно пользуются производители, призван избавить нас от дискомфорта от повышения цены. Они просто уменьшают количество продукта, оставляю цену прежней. Покупатели почти никогда этого не замечают, а производители получают колоссальные прибыли.