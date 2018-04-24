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Женщинам не разрешают аборты без ведома церкви
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Женщинам не разрешают аборты без ведома церкви 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Споры об абортах ведутся давно. Противоборствующие стороны приводят множество аргументов, имеющих под собой серьезные основания. Так, сторонники убеждены, что нельзя принимать скоропалительных решений, дети должны быть желанными, а значит запланированными. Нельзя не принимать во внимание бытовые и материальные условия: у ребенка должно быть хорошее настоящее и обеспеченное будущее.
Противники абортов приводят другие доводы, делая акцент на морально-этической стороне вопроса. Ведь жизнь — это чудо, а убийство — смертный грех.
Так, в Белгороде и Старом Осколе в медицинских учреждениях введены новые правила. В обходном листе, который женщине, решившейся на аборт, необходимо подписать, помимо прочих указан и представитель церкви.
Без подписи батюшки, который служит при каждой ЦРБ, аборт не разрешат. Как сообщается, священник проводит беседу с женщиной и напоминает ей, какой страшный грех она берет на душу.
Женский форум14
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