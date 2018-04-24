Женщинам не разрешают аборты без ведома церкви

Споры об абортах ведутся давно. Противоборствующие стороны приводят множество аргументов, имеющих под собой серьезные основания. Так, сторонники убеждены, что нельзя принимать скоропалительных решений, дети должны быть желанными, а значит запланированными. Нельзя не принимать во внимание бытовые и материальные условия: у ребенка должно быть хорошее настоящее и обеспеченное будущее.

Противники абортов приводят другие доводы, делая акцент на морально-этической стороне вопроса. Ведь жизнь — это чудо, а убийство — смертный грех.

Так, в Белгороде и Старом Осколе в медицинских учреждениях введены новые правила. В обходном листе, который женщине, решившейся на аборт, необходимо подписать, помимо прочих указан и представитель церкви.

Без подписи батюшки, который служит при каждой ЦРБ, аборт не разрешат. Как сообщается, священник проводит беседу с женщиной и напоминает ей, какой страшный грех она берет на душу.