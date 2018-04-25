Как правильно выстраивать отношения с подчиненными

Как выстроить отношения в коллективе и избежать перекоса в неформальное общение или жесткую субординацию, особенно если вам посчастливилось занять руководящую должность.

О женских коллективах сложено много легенд, правдивых и не очень. С одной стороны, вам может повезти работать в команде настоящих профессионалов, и никакой «скидки на пол» не будет.

С другой стороны, женский коллектив может сконцентрировать в себе не самые привлекательные человеческие качества, и вот тут уже предстоит борьба за собственное самообладание.

Прежде всего стоит отметить, что если говорить о субординации, которую можно считать более распространенным явлением, нежели панибратство, то важно брать во внимание обязанности любого руководителя, которые предполагают аналогичное соблюдение принципов деловой этики, отдачу распоряжений, имеющих корректную форму, отсутствие попыток унижать младших по должности и критиковать их личные качества.

Многие современные руководители страдают как раз обратными качествами — не стесняются вести себя высокомерно или обращаться с подчиненными с нескрываемым презрением.

Разумеется, оздоровлению рабочей обстановки все эти крайности никак не способствуют. Настоящий начальник, придерживающийся правил корпоративной культуры, никогда не допустит панибратства по отношению к тем, кто занимает низшие должности.

Во избежание рабочих неурядиц дистанция должна соблюдаться всегда, причем взаимным образом. Ведь случаются ситуации некорректного поведения и со стороны сотрудников по отношению к руководителю.

Наш эксперт, руководитель рекрутингового агентства Hays Мария Темлякова, выделила четыре правила, которые помогут тебе грамотно руководить своими подчиненными:

Дружба между начальником и подчиненным возможна, но есть одно важное «но»: далеко не все можно рассказать такому другу.

Коллеги — неотъемлемая часть нашей жизни, и важно иметь возможность с кем-то их обсудить, это нормальное желание. Вот только делать это с начальником (и тем более, когда начальник ты сама) не стоит — красиво эта ситуация в любом случае выглядеть не будет. Если хотите дружить на работе, подружитесь с кем-нибудь из соседнего отдела — такой человек поймет тебя и сможет непредвзято оценить рабочую ситуацию.

Самый лучший совет — это всегда договариваться с коллегами о правилах игры. Чтобы не было такого, что прошлым вечером вы очень весело провели вместе время, а утром сделали вид, что этого всего не было и мы тут с вами вообще только работаем.

Дружить и ходить отдыхать с коллегами не возбраняется, но договоритесь, что «дружба дружбой, а служба службой» — ваш совместный досуг никак не должен влиять на работу. И об этом лучше предупредить своих подруг-коллег на берегу.

Если так получилось, что вы дружите с девушкой, которая напрямую тебе подчиняется, то ни в коем случае нельзя давать себе разрешение переводить ее в разряд любимчиков. Ко всем в коллективе должно быть одинаково ровное и непредвзятое отношение, иначе вы потеряете свой авторитет.

Если вы дружишь с боссом, то тоже не позволяйте особого отношения к себе — это приведет к тому, что ваши коллеги начнут приписывать все ваши профессиональные достижения дружбе с боссом. Как в том, так и в другом случае, о правилах игры лучше тоже договориться с новоиспеченной подругой на берегу, чтобы не было сюрпризов.

Не надо забывать, что ваша коллега — это все-таки в первую очередь коллега, а уже потом подруга. Если вы не хотите нежелательных подтекстов, то рассказывать ей абсолютно все не стоит.

Особенно если вы недавно в коллективе, то некоторые подробности вашей жизни могут составить о вас нелестное мнение, не говоря уже о том, что новый друг может использовать эту информацию для продвижения по служебной лестнице за ваш счет — никогда не знаешь, какой человек тебе попадется.

По-настоящему дружить можно с теми людьми, на рабочую жизнь которых вы никак не влияете — бывшая коллега вполне может стать таким другом.

Когда вы проводите время с коллективом, то всегда нужно помнить, что если вы их начальник, то даже за пределами офиса вы им остаешься. Вы в ответе за свою перебравшую сотрудницу и должны посадить ее в такси, а если это корпоративная вылазка, то именно вы должны следить, чтобы все хорошо себя чувствовали, всем было комфортно и никто не перетягивал на себя одеяло за счет другого. Вечеринка закончится, а легкомысленное и безответственное поведение припоминать вам могут еще долго.