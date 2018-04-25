Почему не нужно сравнивать себя с другими

Раньше я думала, что самостоятельность — это способность заработать на жизнь и отпуск, пожарить яичницу, не спалив дом, и вовремя приходить в офис. Оказалось, куда важнее перестать себя сравнивать с Ниной Барановой.

Баранова и Козлова

Сравнения так и просятся, правда? Вот и напросились. Уже с первого класса у нас с Ниной началась дружба-соперничество. Кто ровнее пишет крючочки? Кто чище моет доску? Кто получил больше звездочек за работу в классе? Мы обе были отличницами и обе претендовали на руку и сердце нашей первой учительницы, Людмилы Илларионовны.

«Сегодня я больше люблю Баранову, она аккуратно вела «Дневник наблюдений», — непедагогично отмечала Людмила Илларионовна, и на прогулку Нина шла за руку с учительницей, а остальные — всего лишь с одноклассниками, парами.

Нина и Антонина

Надо сказать, Баранова от этого соцсоревнования получала удовольствие, а я страдала. Я вообще не люблю конкуренцию. В школе ненавидела бег наперегонки, конкурсы чтецов и торжественные линейки, на которых одних при всех хвалили, а других ругали. И до сих пор не езжу на тимбилдинги с соревновательным уклоном, не смотрю Олимпиаду, а чемпионат мира по футболу все-таки смотрю, но в случае пенальти выхожу в другую комнату — нервы не выдерживают. От адреналина мне физически плохо. От Людмилы Илларионовны стало невыносимо морально. И я ушла в другую, новаторскую школу, где никто детей прилюдно не отчитывал и не сталкивал лбами.

Но с Барановой по привычке конкурирую до сих пор. Захожу периодически на «Одноклассники» — только чтобы посмотреть, как у нее дела. Судя по фотографиям в леопардовых штанах, наклеенных ресницах и наращенных прядях, Нина сделала ставку на красоту. Тут мне за ней не угнаться — успокаиваюсь я и иду заниматься своими делами. Но вскоре темная сила снова тянет меня на «Одноклассники»…

Блондинка и кролик

Говорят, я еще легко отделалась. Подумаешь, Баранова — единственная официальная конкурентка за столько лет. Другим приходится куда тяжелее. Тем, например, кого родители все детство с кем-то сравнивали. Мои мама и отчим такое не практиковали. Мы с сестрой Ж. в принципе, конечно, знали, что она лучше считает и рисует, а я хорошо пишу и запоминаю даты, но использовали эту информацию лишь для помощи друг другу: она мне зимний пейзаж на ИЗО, я ей — сочинение про Андрея Болконского под дубом. Все. Зато мне с завидной регулярностью встречались девушки, которые стремились завести со мной дружбу-конкуренцию — в школах, в университете, да и на всех работах.

Я сопротивлялась и держала нейтралитет, они обижались или настаивали. И каждый раз мне было интересно, откуда это в них взялось и можно ли им как-то помочь. Все девушки, кстати, были неплохие. Симпатичные, умные, талантливые, востребованные. Но во время откровенных разговоров, на которые мне удавалось их вывести, они говорили, например, следующее: «Мне важно, чтобы меня хвалили, иначе я просто не получаю удовольствие от работы».

Или: «Когда я читаю в Facebook о чьих-то достижениях, у меня моментально портится настроение, даже если у самой все хорошо. Я похудела на 3 кг, но она-то — на 5!» А вот еще: «Мама до сих пор рассказывает мне о соседкиной дочке Ирочке, которая то замуж выйдет, то квартиру купит, то разведется, отсудив у мужа квартиру, и всегда она супергениальная и, конечно же, лучше меня! А мне 30 лет, я кандидат наук, мать близняшек, и муж у меня просто чудесный, но разве ей что-то докажешь?»

Наконец, слышала я и такое: «Сегодня купила совершенно ненужного мне ангорского кролика, только чтобы он не достался красивой худой блондинке, которая тоже на него засматривалась. Сижу на кухне, чихаю, ненавижу себя».

Зачем людям все эти чужие кролики, а? Разве они решат проблему? По‑моему, с таким отношением к себе надо обращаться к психологу.

Самость и Юнг

Я и обратилась — к своему любимому психологу-консультанту Нелли Якимовой. «Замечать различия — наша естественная черта, — успокаивает специалист, — даже маленькие дети видят разницу. Мама большая — я маленькая, папа ведет машину — я в ней еду, и так далее. В сравнениях такого рода нет ничего плохого. Наоборот, они помогают малышу постепенно осознать себя, свои возможности и ограничения. Вредными сравнения становятся, когда они несут оценку: „Катя слушается бабушку, а ты хулиганка“, „Маша отличница, а ты… Эх!“ — и тому подобное. Даже если сравнение оказывается в твою пользу, результат один: ты усваиваешь, что есть некая шкала, на которой нужно занять как можно более почетное место, иначе тебя не будут любить».

Страшно, правда?

Такие установки просто так не исчезают. Приходится чуть ли не всю жизнь слушать критикующие голоса в голове и стараться, стараться: cравнивать, самосовершенствоваться, выбиваться из сил… А людей все больше, и они сложа руки не сидят: кто золотую медаль получит, а кто — «Оскара». И всегда найдется тот, кто тебя в чем-то обойдет. В итоге ты вечно раздражена, обижена, разочарована и только и делаешь, что пытаешься стать кем-то другим и ни в коем случае не собой. Как же остановиться? Как вернуть миру настоящую и уникальную себя, наверняка ему очень полезную?

Карл Густав Юнг был убежден в том, что универсальные качества и способности в каждом человеке складываются в единственную и неповторимую картину. Это то, что делает нас нами. Нельзя найти людей с одинаковой психологической структурой, как и с идентичными отпечатками пальцев. Процесс постепенного осознания собственной уникальности Юнг назвал сложным словом «индивидуация». Это, по сути, путь к себе, движение по которому — естественный процесс.

Но на этом пути нам могут встречаться препятствия. Сначала в виде ожиданий, требований и стереотипов, которые мы постепенно заменяем на собственные желания и ценности. Затем нам предстоит подружиться со своей Тенью — теми качествами и чертами характера, которые мы в себе не принимаем. Их нужно признать, «присвоить», и они перестанут мешать. После этого придется еще встретиться со своим Анимусом (мужчинам — с Анимой) — образом души в обличии мужского (женского) начала. И только тогда, преодолев последнее искушение посчитать себя Мудрецом, который все постиг и все знает, можно прийти к осознанию своей Самости — основы личности и уникальности.

Как писал Юнг, «самость — это цель нашей жизни, так как она и есть наиболее полное выражение пророческого сочетания, которое мы называем индивидуальностью».

Кафе и шкафы

Понятно, что путь к себе не прост, но начинать-то его надо. С чего же? «Важно узнавать себя, устанавливать контакт с собой и потихоньку освобождаться от родительских посланий и навязанных обществом стереотипов», — подсказывает психолог. При хорошем контакте с собой эти установки потихоньку сами отпадут, как шелуха. А для налаживания контакта лучше всего подходит самонаблюдение. Нужно изучать себя, отслеживать свои чувства, мысли, желания, телесные ощущения, не пытаясь их контролировать, критиковать или менять. Чтобы облегчить задачу, попробуй регулярно задавать себе вопросы. Что я сейчас делаю? Что я чувствую в данный момент?

Какие ощущения возникают в теле? О чем я в настоящий момент думаю? Чего я хочу в этот миг? Что для меня важно? Думаю ли я продолжать то, что делаю, или есть потребность что-то изменить?

Следующий шаг возвращения себя самой себе — понять, что тебе нравится, что ты любишь. Начни с простого. Например, предоставляй себе как можно более широкий выбор и каждый раз задавайся вопросом, чего ты хочешь, пусть даже заказывая еду в кафе или заглядывая в шкаф с одеждой. Отмечай, как именно ты делаешь выбор, что тебе помогает и мешает, как меняются в процессе чувства. Когда научишься заказывать гречку вместо «Цезаря» и носить классические брюки вместо модных «бойфрендов», можно переходить к более сложному выбору, вплоть до экзистенциального.

И вот однажды ты будешь готова спросить: «В чем же моя миссия в этом мире?» — и честно ответить, не вспомнив о блондинке с кроликом и стаде Барановых. Ведь главный психологический парадокс в том, что измениться можно, только приняв себя такой, какая ты есть. А значит, узнавая себя, мы становимся лучше. Не лучше других, а просто лучше — ведь разница уже понятна?