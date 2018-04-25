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Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему
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Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему 

Рамблер 6 часов назад
Мужчины скрывают массу секретов, а о некоторых они даже не знают сами. Мы раскроем вам самые необычные факты о представителях сильной половины человечества, которые вас по-настоящему удивят. Готовы? Итак:
1. Мужчины любят рассматривать женские прелести, и это вряд ли необычный факт. Но теперь стало известно, что в среднем мужчина рассматривает ежедневно около 10 красоток и тратит на это целых 43 минуты. Между прочим, за год на это уходит 11 дней!
2. Наконец-то получен ответ на вопрос, кто лжёт чаще. «Победа» осталась за женщинами: они говорят неправду 6 раз в день. А вот мужчины привирают всего лишь трижды за день.
3. Мужчины очень любят комплименты. Но, как ни странно, более приятны им комплименты от мужчин, а не от женщин. Причина в том, что мужская похвала повышает самооценку.
4. Женщинам не зря рекомендуют при знакомстве с мужчинами обращать внимание на длину пальцев. Но дело совсем не в том, о чём вы подумали. Учёные обнаружили, что мужчины, у которых указательный и безымянный палец отличаются по длине, реже оказываются скандалистами, чем те, у кого эти пальцы одинаковы.
Женский форум5
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