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Тест: что о вас говорит ваше белье
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Тест: что о вас говорит ваше белье 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Филфак"
Иногда нижнее белье может рассказать о женщине больше, чем она сама о себе знает. А кто вы, роковая красотка или минималистка? Пройдите тест и узнайте, что о вас говорит ваше нижнее белье.
Кстати, в античные времена обходились без белья, греки и римляне обходились хитонами и туниками. Лишь спустя много веков в европейской цивилизации появились первые аналоги современного нижнего белья. И только к XIV веку женское нижнее белье стало выполнять не только гигиеническую функцию, но и эстетическую. Корсеты, фижмы, турнюры и все такое неудобное, но красота требовала жертв. Сейчас времена изменились, а вместе с ними, к счастью и вкусы.
Женский форум
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