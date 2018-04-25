Тест: что о вас говорит ваше белье

Иногда нижнее белье может рассказать о женщине больше, чем она сама о себе знает. А кто вы, роковая красотка или минималистка? Пройдите тест и узнайте, что о вас говорит ваше нижнее белье.

Кстати, в античные времена обходились без белья, греки и римляне обходились хитонами и туниками. Лишь спустя много веков в европейской цивилизации появились первые аналоги современного нижнего белья. И только к XIV веку женское нижнее белье стало выполнять не только гигиеническую функцию, но и эстетическую. Корсеты, фижмы, турнюры и все такое неудобное, но красота требовала жертв. Сейчас времена изменились, а вместе с ними, к счастью и вкусы.