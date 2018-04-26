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Рассказали, что будет, если молчать год
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Рассказали, что будет, если молчать год 

Рамблер 6 часов назад
В среднем ежедневно человек произносит 8 000 слов. Мы постоянно общаемся на работе и дома, на дружеских встречах и в транспорте. Общение — это естественная потребность человека. Представьте, что в компании приятелей или в кругу семьи вы перестали разговаривать. Наверняка близкие будут в недоумении и попытаются вас разговорить. Ну а если вы решили молчать в течение года? Например, в качестве какого-то послушания, чтобы глобально отдохнуть от общения или просто даже ради эксперимента? Вы не опасаетесь, что мышцы атрофируются, язык забудет, как надо двигаться, а все слова улетучатся из головы?
У нас есть отличные новости. Даже если вы на год закроете рот и перестанете поддерживать какие-либо разговоры, мышцы ротовой полости всё равно будут в тонусе, ведь вы же не намерены отказываться от еды или чистки зубов. Во время этих процедур мускулы включаются в работу, так что потеря тонуса им не грозит. Но сложности после длительного молчания всё равно появиться — есть вероятность, что когда вы решите снова разговаривать, то поначалу у вас будет иной тембр голоса. Но это явление временное, пообщавшись некоторое время, вы снова приобретёте голос, который вам подарила природа.
Женский форум
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