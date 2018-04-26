Почему в будущем все будет плохо

Вы обратили внимание, что наше настоящее уже становится будущим? Космические технологии, переходящие в повседневность, принтеры, на которых печатают дома, гаджеты, способные управлять бытовыми приборами, — всё это мы встречаем на каждом шагу. Оптимисты уверены, что с каждым годом жить будет всё интереснее и увлекательнее, а вот пессимисты полагают, что в будущем всё будет плохо. И тому есть несколько причин:

1. Человекоподобные роботы уже появились и активно проникают в жизнь, но некоторые учёные уверены, что в будущем они станут вызывать у людей неприязнь из-за их совершенства.

2. Генные технологии помогают излечивать и предотвращать болезни. Уже сегодня врачи могут отобрать эмбрион, чтобы ребёнок родился здоровым. А спустя годы они, возможно, смогут модифицировать людей, придавая им определённые качества ещё в момент оплодотворения яйцеклетки. Но из-за высокой стоимости позволить себе это смогут не все, а значит, супер-человеком сможет стать только богатый.

3. Обычных людей ждёт снижение интеллектуальных способностей и ухудшение памяти. Когда вы в последний раз пытались вспомнить какой-то исторический факт или рецепт и не воспользовались интернетом? Человек перестаёт хранить информацию в мозгу, передавая эту функцию компьютеру, а значит, в будущем может вообще разучиться запоминать.