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Эти задачи решат только гении
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Эти задачи решат только гении 

Рамблер 3 часа назад
Если вы считаете, что головоломки — это развлечение для школьников и бездельников, то попробуйте справиться с этими задачками. Наверняка вам потребуется немало усилий и времени, чтобы разобраться в непростых условиях и найти решение. Да что там говорить, найти ответ смогут лишь самые талантливые, а сделать это быстро и вовсе под силу только единицам. Приступаем?
1. Преступник сбежал от полицейского и заскочил в дом, где в это время проходила костюмированная вечеринка. Когда страж порядка тоже оказался в доме, преступник уже сменил наряд. Найдёте ли вы среди гостей беглеца?
2. В доме, где живут пять человек, произошло убийство — погиб один из пяти постояльцев. Под подозрением — остальные четверо. Каждый из них дал показания, а полицейский внимательно изучил их. Кто же убийца?
3. Измученная бессонницей дама позвонила по телефону, помолчала в трубку и положила её. А после сразу же заснула. Кому звонила женщина?
Женский форум
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