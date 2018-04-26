Эти задачи решат только гении

Если вы считаете, что головоломки — это развлечение для школьников и бездельников, то попробуйте справиться с этими задачками. Наверняка вам потребуется немало усилий и времени, чтобы разобраться в непростых условиях и найти решение. Да что там говорить, найти ответ смогут лишь самые талантливые, а сделать это быстро и вовсе под силу только единицам. Приступаем?

1. Преступник сбежал от полицейского и заскочил в дом, где в это время проходила костюмированная вечеринка. Когда страж порядка тоже оказался в доме, преступник уже сменил наряд. Найдёте ли вы среди гостей беглеца?

2. В доме, где живут пять человек, произошло убийство — погиб один из пяти постояльцев. Под подозрением — остальные четверо. Каждый из них дал показания, а полицейский внимательно изучил их. Кто же убийца?

3. Измученная бессонницей дама позвонила по телефону, помолчала в трубку и положила её. А после сразу же заснула. Кому звонила женщина?