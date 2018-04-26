«Я изменяю идеальному мужу»: личная история

25-летняя американка с секс-зависимостью рассказала свою историю в рубрике "Письмо психологу" на портале The Sun.

"Я безумно люблю своего мужа. Мы вместе уже 10 лет. Ему 26 лет, мне 25. Он отличный муж и лучший отец двум нашим сыновьям".

"У нас всегда шикарный и разнообразный секс. Я так люблю мужа, что готова к любым экспериментам, которые он придумает. Я никогда бы не пошла на что-то подобное с другими мужчинами".

Девушка очень боится потерять то, что имеет сейчас, но как только посторонние молодые люди уделяют ей внимание, она забывает обо всем и пускается во все тяжкие.

"Хотя измены случаются довольно часто, у меня никогда не было никаких чувств к другим мужчинам".

Для примера девушка рассказала следующую историю:

"В прошлом месяце наш местный бар переезжал, и мы решили провести там время в последний раз перед закрытием. У владельца есть 23-летний сын, который иногда работал там барменом. Если мы виделись, он всегда флиртовал со мной, но в этот раз получилось все гораздо серьезнее".

"Он убирал посуду со столов и попросил меня помочь ему на кухне. Как только мы оказались наедине, он обнял меня за талию и стал шептать мне на ухо, что у нас есть последний шанс стать ближе, а завтра ему предстоит уехать. Закончилось все сексом в кладовой. А мой муж был в это время в том же баре, но я уверена, что он даже и подумать не мог, что я могу так поступить. Он пил и веселился с друзьями, наверное, даже не заметил, что меня нет".

Девушка ненавидит себя за такие поступки и хочет, чтобы все это прекратилось, но не знает, как себя остановить.

Психолог считает, что таким образом девушка поднимает свою самооценку.

"Вы знаете, что привлекательны для мужа, это перестало быть вам интересно, вероятно, потому что вы давно вместе. Вы хотите быть желанной для незнакомцев".

"Возможно, то, что ваш муж, человек, который вас так любит, был рядом, вас заводит еще больше. Постарайтесь избегать настолько опасных ситуаций для начала".