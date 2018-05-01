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«Мой парень не хочет секса со мной»: личный опыт
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«Мой парень не хочет секса со мной»: личный опыт 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Depositphotos
Молодая англичанка поделилась своей непростой интимной историей с психологом британского таблоида.
К сожалению, описанная ее проблема встречается у многих пар.
"Мне и моему парню 27 лет и мы вместе два года. Еще недавно у нас была бурная сексуальная жизнь, но год назад что-то случилось. Теперь мне приходится довольствоваться 2 разами в месяц, и только если мне повезет и у него будет хорошее настроение. "
При этом девушка находится на распутье, ведь другие мужчины не раз делали ей заманчивые предложения. Поэтому она уверена, что дело не в ее внешней привлекательности.
"Я не хочу его обманывать, и мечтаю, чтобы наша сексуальная жизнь наладилась. Но он все время находит отговорки и оправдания, например, говорит, что еще не принял душ. А потом засыпает. "
Однако главная странность его поведения, по словам девушки, состоит в том, что ее бойфренд не отказался от секса вообще. Просто теперь он предпочитает секс с собой.
"Он часто спит отдельно от меня и мастурбирует. При этом уверяет, что не хочет расставаться со мной. Однако и обсуждать проблему отказывается. "
Психолог предположила, что парню легче и проще получить удовлетворение, не думая о потребностях своей партнерши. Кроме того, возможно он слишком часто смотрит порнографические фильмы, что может снижать его сексуальный аппетит и вызывать психологическое привыкание.
Психолог посоветовала девушке решительно поставить вопрос ребром. Парень должен осознать проблему, обратиться за помощью к специалистам, например, к сексопатологу.
Если же он даже не попытается сделать это, девушке нет смысла оставаться с ним. Тогда ей стоит найти мужчину, который будет ценить ее.
Женский форум
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