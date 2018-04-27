Американка облысела из-за предсвадебной подготовки

Прошло всего пару недель после того, как 42-летняя Мишель Уилсон-Стимсон отправилась к алтарю со своим возлюбленным. Но однажды утро омрачило то, что американка увидела на своей подушке: там был целый клок волос. Запаниковав, она сразу обратилась к врачам, которые поставили ей диагноз — алопеция, вызванная стрессом.

Как оказалось, во время приготовления к самому важному событию в жизни девушка очень нервничала. В случае избытка гормона стресса иммунитет перестает защищать и оказывать влияние на волосяные фолликулы, что способствует облысению. Уже через 5 месяцев после свадьбы от волос Мишель осталось лишь 10%. Возлюбленный сделал предложение Мишель еще в 2013 году. Все это время пара планировала организовать грандиозное мероприятие, но вскоре Мишель просто опустила руки. С каждым днем проблемы наваливались на ее плечи, а помощи не было никакой. Родители постоянно острили по поводу того, что это второй брак Мишель, а значит, ей повезло дважды.

Она не хотела нагружать близких своими заботами и не собиралась превращаться в ту невесту, которая будет постоянно говорить лишь о свадьбе. Поэтому Мишель решила всем заняться сама. Сперва ей отказали в бронировании места проведения торжества. Далее оказалось, что свадебное платье сделали с браком и времени переделывать его не было. Мишель пыталась выбрать другую модель, но ничего не подходило. Тогда девушка заказала платье в Интернете, но она очень переживала, что наряд не успеют доставить до свадьбы. На этом проблемы только начинались. Владелец дома, который снимала пара, сообщил о своем намерении продать дом и поэтому будущим супругам пришлось в срочном порядке переезжать.

Даже в день свадьбы все шло не так, как надо. Музыка, по которую Мишель должна была идти к алтарю, прервалась на середине пути. Девушке пришлось идти в полной тишине, краснея от смущения.

Перед свадьбой жених никак не мог найти новые брюки и решил просто появиться на церемонии в хлопковых штанах. После того, как Мишель заставила его переодеться, он отправился на поиски брюк, но так их и не нашел. Кроме того, он не успел на фотосессию с шаферами.

Незадолго до свадьбы у Мишель умер близкий родственник поэтому некоторые гости не пришли на церемонию, а большинство предпочло не задерживаться на празднике. ​Врачи уверяют, что именно вся эта череда неприятностей послужила причиной выпадения волос. Девушке прописали курс стероидов, но результатов он не принес. Сейчас врачи сомневаются, восстановятся ли волосы пациентки полностью. А пока Мишель приходится ходить в парике и учиться принимать себя такой, какая она есть.