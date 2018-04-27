Американка облысела из-за предсвадебной подготовки 

Прошло всего пару недель после того, как 42-летняя Мишель Уилсон-Стимсон отправилась к алтарю со своим возлюбленным. Но однажды утро омрачило то, что американка увидела на своей подушке: там был целый клок волос. Запаниковав, она сразу обратилась к врачам, которые поставили ей диагноз — алопеция, вызванная стрессом.
Как оказалось, во время приготовления к самому важному событию в жизни девушка очень нервничала. В случае избытка гормона стресса иммунитет перестает защищать и оказывать влияние на волосяные фолликулы, что способствует облысению. Уже через 5 месяцев после свадьбы от волос Мишель осталось лишь 10%. Возлюбленный сделал предложение Мишель еще в 2013 году. Все это время пара планировала организовать грандиозное мероприятие, но вскоре Мишель просто опустила руки. С каждым днем проблемы наваливались на ее плечи, а помощи не было никакой. Родители постоянно острили по поводу того, что это второй брак Мишель, а значит, ей повезло дважды.
Она не хотела нагружать близких своими заботами и не собиралась превращаться в ту невесту, которая будет постоянно говорить лишь о свадьбе. Поэтому Мишель решила всем заняться сама. Сперва ей отказали в бронировании места проведения торжества. Далее оказалось, что свадебное платье сделали с браком и времени переделывать его не было. Мишель пыталась выбрать другую модель, но ничего не подходило. Тогда девушка заказала платье в Интернете, но она очень переживала, что наряд не успеют доставить до свадьбы. На этом проблемы только начинались. Владелец дома, который снимала пара, сообщил о своем намерении продать дом и поэтому будущим супругам пришлось в срочном порядке переезжать.
Даже в день свадьбы все шло не так, как надо. Музыка, по которую Мишель должна была идти к алтарю, прервалась на середине пути. Девушке пришлось идти в полной тишине, краснея от смущения.
Перед свадьбой жених никак не мог найти новые брюки и решил просто появиться на церемонии в хлопковых штанах. После того, как Мишель заставила его переодеться, он отправился на поиски брюк, но так их и не нашел. Кроме того, он не успел на фотосессию с шаферами.
Незадолго до свадьбы у Мишель умер близкий родственник поэтому некоторые гости не пришли на церемонию, а большинство предпочло не задерживаться на празднике. Врачи уверяют, что именно вся эта череда неприятностей послужила причиной выпадения волос. Девушке прописали курс стероидов, но результатов он не принес. Сейчас врачи сомневаются, восстановятся ли волосы пациентки полностью. А пока Мишель приходится ходить в парике и учиться принимать себя такой, какая она есть.