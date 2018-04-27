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Что несут: девушки неистово тупят перед камерой
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Что несут: девушки неистово тупят перед камерой 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Youtube
От женщины не ожидают пытливого ума, а многим сходит с рук многое за красивые глаза. Но что будет, если одну из таких чаровниц посадить перед камерой и задать ей несколько вопросов?
Ответы этих девушек удивляют своей детской непосредственностью и прямолинейностью одновременно.
Но иногда и неприятно ошарашивают — красавицы то могут пуститься в филофоские размышления там, где вопрос требуют однозначного ответа, то вовсе лепят околесицу. Одно остается неизменным — героини видео прекрасно выглядят в любой, даже глупой ситуации:
А этой милой девушке задали несколько вопросов, на которые она не смогла ответить, или отвечала неуверенно, но присутствия духа не потеряла:
— Какое небесное тело вращается вокруг земли?
— Солнце? Земля? Луна?
"Простите, что я такая глупая!", — окончательно смущается она и закрывает лицо руками.
Вот, например, героиню этого ролика поставил в тупик вопрос о том, какую карьеру она могла бы назвать идеальной для себя
Раньше я хотела стать моделью, а сейчас… Так, а я правильно отвечаю? Просто смех такой в зале.
А вы уверены, что смогли бы корректно ответить на все те вопросы, которые были заданы героиням этих видео?
Женский форум14
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