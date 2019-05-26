Что несут: девушки неистово тупят перед камерой

Девушки, которые начали нести околесицу перед камерой

От женщины не ожидают пытливого ума, а многим сходит с рук многое за красивые глаза. Но что будет, если одну из таких чаровниц посадить перед камерой и задать ей несколько вопросов?

Ответы этих девушек удивляют своей детской непосредственностью и прямолинейностью одновременно.

Но иногда и неприятно ошарашивают — красавицы то могут пуститься в философские размышления там, где вопрос требуют однозначного ответа, то вовсе лепят околесицу. Одно остается неизменным — героини видео прекрасно выглядят в любой, даже глупой ситуации.

К примеру, милой девушке задали несколько вопросов, на которые она не смогла ответить, или отвечала неуверенно, но присутствия духа не потеряла:

— Какое небесное тело вращается вокруг земли?

— Солнце? Земля? Луна?

"Простите, что я такая глупая!", — окончательно смущается она и закрывает лицо руками.

Вот, например, героиню этого ролика поставил в тупик вопрос о том, какую карьеру она могла бы назвать идеальной для себя

Раньше я хотела стать моделью, а сейчас… Так, а я правильно отвечаю? Просто смех такой в зале.

А вы уверены, что смогли бы корректно ответить на все те вопросы, которые были заданы героиням этих видео?