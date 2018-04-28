Не свисти: какие приметы усложняют вам жизнь

Несмотря на то, что мы живем в 21 веке, многие люди до сих пор придают огромное значение тем или иным приметам и суевериям, которые, по их мнению, способны как улучшить наше состояние, так и, напротив, всячески испортить наше существование. И даже если вас не испугать разбитым зеркалом, то все равно следует внимательнее относиться к тому, что происходит вокруг вас. Вдруг именно из-за этих мелочей у вас все идет наперекосяк? Разбираемся с основными приметами, которые возникли в результате многовековых наблюдений за здоровьем человека и его психическим состоянием.

Спать напротив зеркала — к большой беде

Если верить древним китайцам, то реальный и зазеркальный мир представляют собой одно целое, а значит можно свободно перемещаться между ними. Так, например, согласно легенде, зеркало может забрать душу спящего человека через отражение. А вот эксперты по фэншуй трактуют это по-своему. По их мнению, зеркала запоминают все, что в них отражается, и способны хранить в себе как положительную, так и отрицательную энергетику, которая может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Потому зеркальные поверхности вообще лучше убрать из спальни. Ведь если в зеркале отразится, скажем, кровать, то это приведет к неудачам к делам, а если лишь ее угол, то к проблемам в личной жизни. Современные ученые решили изучить этот феномен и пришли к выводу, что люди часто просыпаются во сне и поэтому могут испугаться своего отражения и, соответственно, заработать неврозы и другие проблемы с психикой.

Разбитое зеркало — к несчастью

Пожалуй, каждый из нас слышал, что разбитое зеркало — к семи годам несчастья. Не беремся судить, правда это или нет, однако многие люди признаются, что как только они разбивали зеркало (или смотрелись в треснувшееся зеркало), у них тут же все шло наперекосяк, и за какое бы дело они ни брались, ничего не получалось. Наши же предки верили, что зеркала обладают магической силой, и относились к ним с опаской. И, соответственно, разбитая зеркальная поверхность не сулила ничего хорошего. Также считалось, что если аккуратно собрать осколки и закопать их в землю, то можно избежать семилетней полосы неудач. Однако эксперты не рекомендуют это делать в целях безопасности — разбитыми осколками очень легко нанести себе увечье и надолго испортить настроение. Телевизор в спальне — к разводу Эксперты по фэншую обращают внимание на то, что телевизор ни в коем случае не должен находиться в спальной комнате. Иначе это приведет к частым ссорам между супругами и, как результат, к быстрому разводу. Поэтому если вы не хотите искушать судьбу и мечтаете сохранить брак, оставьте телевизор в гостиной, а супружеское ложе используйте по назначению.

Выбрасывать что-либо в окно — к тяжелым испытаниям

Согласно поверьям, окно считается самым слабым местом в доме, через которое проникает негативная энергетика и утекает благосостояние. Например, наши предки верили, что если птица бьется в окно, то это либо к большому несчастью, либо к безрадостной вести, которая непременно будет связана с тяжелой болезнью или испытаниями. Поэтому через него не рекомендуется ничего выливать или выбрасывать, а также что-то вывешивать за окно.

Пересчитывать купюры — к финансовому благополучию

Считается, что чем чаще вы пересчитываете деньги, тем больше их будет водиться в вашем кошельке. Но запомните, что это касается лишь купюр — мелочь лучше вообще не считать, а хранить где-нибудь в отдельном месте, например, в копилке. Эксперты по фэншую рекомендуют для денег завести отдельную шкатулку (или кошелек) и держать там несколько крупных купюр, чтобы притягивать финансовое благополучие в дом.

Сумка на полу — к разорению

Долгие годы наблюдений за чередой случайных совпадений натолкнули наших предков на мысль, что все, что касается безденежья, надо воспринимать серьезно — и следовать этим правилам безукоризненно. Так, например, считается, что если поставить сумку, в которой находится кошелек, на пол, то все богатство туда и уйдет. Современники поддерживают данное правило и напоминают, что к деньгам действительно стоит относиться уважительно, иначе они просто перестанут водиться в доме. Думаем, нет нужды проверять действие этой приметы на себе.

Пользоваться разбитой посудой — к нужде

Следует начать с того, что пользоваться треснувшей или разбитой посудой опасно для здоровья. Можно не только пораниться, но и нанести более существенный вред своему здоровью. Кстати, наши предки считали, что дом ассоциируется с полной чашей, именно в этом случае в нем будут присутствовать благополучие, счастье и успех. А как же быть, если эта самая чаша дала трещину? В этом случае все ваше добро может утечь сквозь эту трещину — и у вас все будет валиться из рук в прямом смысле этого слова. Эксперты тоже рекомендуют избавляться от разбитой или треснувшей посуды как можно скорее. Ведь именно в таких предметах скапливается негативная энергетика, которая не принесет вам ничего хорошего. А специалисты по этикету напоминают, что пользоваться такой вещью — значит проявлять неуважение к себе и своим гостям.

Мыть посуду в гостях — к ссоре

Еще одна примета, связанная с кухонной утварью, — ни в коем случае нельзя перемывать посуду в гостях, как бы вам ни хотелось помочь добродушной хозяйке. Ведь все, что связано с приготовлением еды и поглощением пищи (посуда в том числе), считалось символом домашнего очага, куда не было доступа кому-то постороннему. Хозяйки боялись, что своими действиями непрошенный гость может навредить их семейному благополучию и накликать беду на их дом. Поэтому если люди действительно в это верят, они ни в коем случае не подпустят вас к раковине с грязной посудой.

Свистеть в доме и выбрасывать ночью

мусор — к неудачам Наши предки не зря придумали эту мудрость. Они считали, что свист в горнице приманивает беды и несчастья, закрывая доступ положительной энергии. Поэтому чтобы не вывести все богатство из дома, тренируйтесь где-нибудь на природе или в специально отведенных для этого местах. Что касается мусора, то его стоит выкидывать исключительно в первой половине дня. Иначе можно с таким же успехом вынести удачу и благополучие из дома, а также накликать беду в виде воров ил других нечистых на руку людей. К тому же выходить ночью к мусорным бакам в наше время просто опасно.