Он просто спит с ней, а она уже «родила» ему детей

Главное правило романа, у которого есть шансы на жизнь, — ничего не ждите и ни на что не надейтесь. Тогда, возможно, судьба подарит вам девичье счастье в виде мужа и прелестных детей. В противном случае знайте: принц сбежит сразу, не успеете вы представить вас двоих у алтаря.

Что греха таить, все мы, женщины, в этом одинаковые. Сидела одна, сокрушалась из-за вечных разочарований, и тут появился он! Жизнь остановилась, все в мире перестало иметь значение, конечно, кроме неминуемой свадьбы с мистером Совершенство и детей, которые в скором времени у вас родятся. Опустим детали про идеальный дом с голубыми ставнями, зеленый газон и двух милых псов, играющих с вашими детьми на лужайке, пока мы не перешли к народным приметам и знакам свыше, которые на этот раз точно подтверждают, что вы выйдете замуж! Для начала остановитесь! Мечтайте лучше о мире во всем мире или полете на луну, ну или о дорогущих туфлях. В этом случае он, возможно, не заметит вашего явного отчаяния, и у вашего романа появится шанс на выживание. Да-да, именно отчаяния! Только отчаявшаяся женщина будет представлять свое личное счастье невозможным без какого-то другого человека…

Сейчас прозвучит очень банальная фраза, которую вы слышали не раз: «Полюби себя, и тебя полюбят другие». Несмотря на заурядность, мудрости в ней больше, чем вы думаете. Что вас подмывает сделать с грустным, закомплексованным, одиноким — одним словом, несчастным человеком? Уж явно не воспевать вместе с ним любовь и романтику, а скорее пожалеть. Так устроен мир, мы тянемся к успешным, сильным, красивым, уверенным в себе, веселым, наконец, людям. И это вполне логично.

Мужчины не исключение, им гораздо интереснее добиваться расположения самодостаточной женщины, которая не видит в нем последний шанс, которую еще придется уговорить выйти за него замуж и родить детей.

Наблюдения показывают, что в мире не так много девушек, которые не мечтают о счастливой семье и браке. Так уж мы устроены природой, состояться как мама и жена должна каждая. Кто-то задумывается об этом в 20, кто-то в 25, но все же есть те счастливицы, которые об этом не задумываются вообще. Нет, они не противницы брака и не мужененавистницы, они такие же, как и вы, но предпочли не создавать в своей голове навязчивую идею. Мол, надо так надо, все будет в свое время, а пока у меня куча нереализованных планов, которые не ждут!

Запомните: для вас в мире нет никого важнее, чем вы сами, и поэтому ваш долг — научиться быть счастливой независимо от того, есть у вас при этом компания или нет.

А сейчас ловите еще одну великую мудрость: «Жизнь играет человеком, а человек играет на трубе». Это значит, что от тебя ровным счетом ничего не зависит. Кому-то судьба устраивает встречу с тем самым мужчиной еще в школе, а кому-то жизнь приготовила более интересный путь к любви и семейному счастью. Пытаться форсировать события не стоит, если не хотите заработать шизофрению или окончательно распугать всех мужчин вокруг себя.