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Раскрыта связь силы рукопожатия с успехом у женщин
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Раскрыта связь силы рукопожатия с успехом у женщин 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: depositphotos.com
Мужчины с крепким рукопожатием имеют больше шансов вступить в брак, к такому выводу пришли медики из Колумбийского университета в США. Их работу публикует журнал SSM-Population Health.
В исследовании приняли участие пять тысяч человек, родившихся между 1923 и 1948 годами. У добровольцев измерили силу сжатия руки с помощью динамометра. После чего ученые изучили данные о семейной жизни участников исследования.
Выяснилось, что люди с слабой хваткой значительно реже вступали в брак, чем добровольцы с крепким рукопожатием.
"Наши результаты свидетельствуют о том, что женщины отдают предпочтение партнерам, которые дают понять, что они сильны и здоровы", — говорит автор исследования профессор Вегард Скирбекк.
Ранее ученые из Университета Манчестера установили, что люди с крепким рукопожатием отличаются умственными способностями и развитой памятью в зрелом возрасте. В их работе утверждается, что люди со слабым рукопожатием имеют меньшую плотность одного из компонентов центральной нервной системы — белого вещества.
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Женский форум  Ещё 5 источников 
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