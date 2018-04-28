Как не сойти с ума в мужском коллективе

Вопрос выживания в коллективе будет актуален всегда, ведь конкуренция у нас в крови — и где же, как не на работе, этой черте проявиться? Анастасия Колупаева , руководитель коммуникационного направления корпорации «Баркли», рассказывает, как не сойти с ума в мужском коллективе.

Существует множество советов о работе в женском коллективе и коллективе в целом, а вот вопрос о выживании в мужском встречается намного реже. Наверное, не так часто женщины попадают в мужские команды — обычно разделение примерно одинаковое или же женщин намного больше. Я работаю в крупной девелоперской корпорации, где большая часть сотрудников — мужчины. Одно из главных правил выживания в таком коллективе — умение адаптироваться, однако забывать о том, что вы женщина, тоже не стоит. Я с пониманием отношусь к мужским особенностям поведения, но, к примеру, не терплю ненормативную лексику в своем присутствии или неуважительное отношение. В такой ситуации я сразу выражаю свою позицию. К примеру, когда руководитель начинал нецензурно выражаться, я просто демонстративно выходила за дверь. Уже на третий раз он перестал при мне так поступать. Когда руководитель начинал выходить из себя, он говорил: «Анастасия, прошу у вас прощения, закройте, пожалуйста, уши или выйдите из кабинета». Итак, как выживать будем?

Покажите себя профессионалом

Учитесь, работайте над собой и своими навыками. Зачастую мужчины не воспринимают женщин как равных сотрудников или конкурентов — отголоски сексизма, к сожалению, в нашем двадцать первом веке все еще имеют место быть. Эту ситуацию может исправить лишь качественно и своевременно выполненная работа. Когда мужчины видят, что вы — не уступающий по знаниям и развитию сотрудник, то и воспринимают вас как равного по силам коллегу и профессионала своего дела. Зачастую восприятию женщин мешает внешний вид — конечно, в жизни всем нравятся открытое декольте, обнаженные ноги и шпильки, но в рабочей обстановке это не всегда уместно. При этом я вижу, что сильные и уверенные женщины, особенно в сфере коммуникаций, выглядят достаточно ярко. Это часть профессии и это нормально. Неклассическая стильная одежда, яркие аксессуары и маникюр — все это допустимо в повседневной работе. Самое главное, чтобы эффект от вашей внешности был подкреплен такими же яркими и успешными проектами.

Не ждите к себе особенного отношения

Иногда женщины сами вносят неразбериху в рабочую обстановку, не желая работать с мужчинами на равных. Конечно, в каких-то вопросах восприятие вас будет другим, но все-таки это работа. Для убеждения коллеги или клиента необходимо иметь хорошие коммуникативные навыки, способность быстро и логически мыслить, какую-то долю хитрости, и, несомненно, харизму. Аргументу «но я же женщина» в бизнесе места точно нет. При этом устанавливать контакт стоит посредством нейтрального общения. Не позволяйте себе флирта в отношении коллег, вы ведь пришли работать, а не заниматься устройством своей личной жизни. То же самое касается и синдрома «мамочки». Не стоит проявлять излишнюю заботу и выполнять чьи-то, пусть даже совсем не сложные для вас обязанности — вы окажете медвежью услугу самой себе, потому что такое отношение постепенно начинает восприниматься как должное, рано или поздно мужчины сядут на вашу хрупкую шею, скидывая на вас дополнительную работу. Ваша забота может проявиться в виде домашнего печенья или пирога на праздничный стол — и на этом стоит остановиться.

Учитесь адаптироваться

Это один из ключевых навыков, идущих с вами по жизни: кто-то учится приспосабливаться еще в школе, кто-то в университете, кому-то этого навыка не хватает уже в зрелом возрасте. Еще с детства мне приходилось вливаться в разные коллективы, сначала это были разнообразные кружки, потом — различные сферы деятельности, начиная с отдела продаж и заканчивая работой на телевидении. Я с уверенностью могу сказать, что способность к адаптации меня очень выручала по жизни. Как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не ходят, поэтому не забывайте о том, что в мужском коллективе уже есть свои правила, сформировавшиеся задолго до вашего появления. Например, мужчины любят черный юмор или острые «подколы», которые зачастую могут достаточно сильно обидеть. Это может коснуться и вас ― не обращайте внимания, в мужском коллективе просто так принято.

Не забывайте о субординации: общайтесь с вышепоставленными коллегами уважительно — исключительно на «ыы» и не позволяйте переходить на «ты» с вами. Соблюдайте правила этикета и не забывайте о «гендерных» различиях — пусть коллеги открывают вам двери и первыми выходят из лифта, независимо от статуса. Не нужно быть выскочкой — вы имеете правило на высказывание своего мнения, как профессионал, но лишь тогда, когда это необходимо. Это поможет вам сохранить баланс в коллективе и убережет от титула «зазнайки». То же касается и излишней критики — мужчины ее просто не выносят. Снова в ход идет хитрость, теперь уже в виде намека на ошибку, а не прямого указания, сопровождающегося язвительными комментариями. А вот похвалу мужчины любят, так что хвалите, но только за дело и искренне — не стоит переходить на лесть.

Меньше эмоций

Это правило универсальное — работает и для мужчин. Никто в профессиональной сфере не оценит чрезмерную эмоциональность. Безусловно, случаются разные ситуации, и не всегда получается контролировать свою реакцию, но я бы не советовала плакать. Слезы ― крайняя степень проявления эмоций, которой не стоит злоупотреблять, — после третьего раза вряд ли кто-то воспримет вас всерьез. И даже уходя в эмоции, всегда помните, что для вас важно, не забывайте о конечной цели. Оставляйте себе отступные — не надо писать заявления об увольнении в приступе гнева. Научитесь сдерживаться — этот навык пригодится вам по жизни, а в мужском коллективе и вовсе окажет бесценную услугу. Тут снова важна способность адаптироваться и переключаться. Я, можно сказать, гуру в этом вопросе, — мне совсем не сложно оставаться спокойной в работе, хотя по жизни я человек довольно эмоциональный. На работе ценятся такие качества, как сдержанность и дружелюбие. Учитесь быть спокойной даже в критических ситуациях — зачастую мужчины ведут себя более грубо и резко, на это не стоит нервно реагировать, отвечайте уверенно и спокойно.

Не ждите особого отношения

Быть исключением — всегда нелегко, но все-таки довольно приятно. Не ждите, что вас сразу примут в команду и будут звать по пятницам смотреть футбол в баре — и нужно ли вам это вообще? Для мужчин вы всегда будете человеком с Венеры, но на выстраивание рабочих отношений это, к счастью, никак не влияет. В этом и есть все удовольствие — быть женщиной и даже в работе получать максимум из того, что ты девочка. Не пренебрегайте возможностью быть кокеткой и элегантно выходить из неприятных ситуаций. Оставайтесь собой — высококвалифицированным, успешным, уверенным в себе сотрудником, который знает правила поведения в мужском коллективе и придерживается их, но в то же время оставайтесь женщиной. Быть «в теме» и играть по мужским правилам достаточно для того, чтобы стать для коллектива ценным сотрудником и товарищем, что и является вашей конечной целью. Манипулировать женскими вещами — нормально. Мужчины делают точно так же. Просто правильно это используйте.