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Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
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Одна из этих суперспособностей у вас точно есть 

Рамблер 7 часов назад
В наши дни популярность разного рода супергероев достигла, кажется, максимальной точки. Эти бесстрашные товарищи спасают мир, помогают слабым и совершают другие полезные поступки. Невольно задумываешься о том, что было бы неплохо обладать хотя бы какой-нибудь удивительной способностью.
Наверняка каждый человек хотя бы раз в жизни мечтал, например, останавливать время или поворачивать его вспять, быть неуязвимым или уметь перемещаться в пространстве (привет километровым пробкам!). Но, увы и ах, на такое способны только герои фантастических фильмов. Остальным же остается лишь мечтать о таких возможностях. Но так ли все печально на самом деле?
В реальности, многие люди наделены некоторыми сверхспособностями. Другой вопрос, что часто они об этом просто не подозревают. Может быть и вы обладаете какой-то суперсилой? Проверьте это, посмотрев видео.
Женский форум
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