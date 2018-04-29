10 привычек людей, которых все обожают

Задумывались ли вы о том, почему с одними людьми все хотят общаться и дружить, а других стараются обходить стороной или вообще не иметь с ними никаких дел? На самом деле все зависит от того, как вас воспринимают окружающие. Вы можете быть весьма интересной личностью, но если этого не видит никто, кроме вас, тогда не удивляйтесь, почему у вас не складывается общение. Раскрываем основные привычки, которые помогут вам наладить контакт с абсолютно любым человеком.

Не перебивать собеседника

Только представьте себе, насколько некрасиво и нелепо выглядит человек, который постоянно перебивает и не дает собеседнику вставить ни слова. Это говорит плохо о самом индивиде, характеризуя его не с самой лучше стороны. По мнению психологов, общение в поучительной манере — это лишь способ потешить свое эго, но не гарантия того, что человек и дальше захочет с вами общаться. Поэтому дайте окружающим высказаться, спокойно выслушайте их точку зрения — и лишь затем озвучьте свое мнение.

Не терять самообладание

Понятно, что все люди разные, и стрессовых ситуаций в жизни, увы, не избежать. Но это не дает вам права срываться на других и вымещать на них всю свою злобу. Постарайтесь держать себя в руках, что бы ни случалось. А волю эмоциям можно дать, например, в спортивном клубе или другом предназначенном для этого месте.

Не забывать про улыбку

Улыбка — пожалуй, главное украшение человека. Психологи уверяют, что это обезоруживает собеседников и заставляет их открыться во время общения. К тому же добродушному человеку проще довериться и рассказать о самом главном.

Не сплетничать и не осуждать других

Эксперты обращают внимание на то, что позитивные люди, которые добились многого в жизни, всегда и со всеми разговаривают уважительно и дружелюбно. Они уверены в том, что говорят, поэтому им не нужно срываться на крик или выдерживать трагическую паузу. К тому же они никогда не опустятся до сплетен или осуждения других. Им просто гораздо важнее сосредоточиться на своей жизни, чем пытаться выяснить, что же происходит там у окружающих.

Не отказывать в помощи

Не спешите отмахиваться от того, кому действительно нужна ваша помощь или даже просто совет. Успешные люди, которых все ценят, совершают как минимум один добрый поступок в день, при этом совершенно безвозмездно, не ожидая ничего взамен.

Не опаздывать

Пунктуальность — один из ключевых факторов, который может охарактеризовать человека. Если, допустим, человек постоянно опаздывает на встречу с вами, значит вы для него не так уж важны, он не ценит ваше время. Поэтому сделайте выводы и постарайтесь сами быть пунктуальными, чтобы не подводить других людей. Как минимум это не вежливо!

Не обижаться на критику

Не стоит забывать о том, что всем нам свойственно ошибаться. Но в отличие от неудачников, успешные люди умеют признавать свое поражение и прислушиваются к советам. Они спокойно выслушают критику и будут работать над своими недостатками. Все потому, что репутация для них важнее всего — и им не нужно ничего из себя изображать, чтобы понравиться.

Не подхалимничать и не льстить

Никто не мешает вам хвалить других людей, но лишь в том случае, если они действительно этого заслуживают. А опускаться до подхалимства и лести психологи не рекомендуют — все это, увы, расскажет о вас не с лучшей стороны и не возвысит в глазах окружающих.

Не ставить себя выше остальных

Если вам удалось добиться небывалых высот, это все равно не повод смотреть на других свысока и демонстрировать окружающим, что они должны быть благодарны вам уже за то, что вы обратили на них внимание. Запомните: выпячивая свое превосходство к месту и не к месту, вы не заведете новых друзей. А вот потерять старых вполне возможно.

Не хвастаться

Даже если у вас есть самая последняя модель смартфона, дорогая машина или квартира в центре столицы, вовсе не обязательно кричать об этом на каждом углу. Безусловно, можно упомянуть о своих достижениях, если они касаются непосредственно вас, но кичиться своими богатствами, поверьте, не стоит.