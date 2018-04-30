Все сама: как перестать стыдиться своего успеха

Успешной женщиной раньше считалась та, которая смогла посвятить себя мужу и детям. В наши дни женщины часто выбирают для себя другие приоритеты: карьеру или саморазвитие. Но без последствий не обошлось — высокая должность и заработная плата нередко вызывают чувство стыда. Можно ли жить для себя и не стыдиться своего выбора?

Быть успешной немного неловко. Говоришь о своих достижениях — и словно извиняешься. Как метафорично сказал мой преподаватель по театральным курсам (которые я, правда, бросила) — ты словно все время оправдываешься за Майбах. Кстати, машины у меня нет. Ну вот, опять извиняюсь.

Сегодня у нас есть все возможности для того, чтобы осуществить практически любую нашу мечту, прокачать себя, найти интересное дело, и быть счастливой. Все создано для того, чтобы ты как можно дольше жил для себя и в свое удовольствие.

Институт брака для многих теряет смысл. Мужчины перестают быть кормильцами — это надо еще посмотреть, кто кого кормит. Будем честны: раньше главная роль мужчины сводилась к тому, чтобы обеспечить семью и продолжить род. Создавать ячейку общества и посвящать себя мужу и детям было правильным, социально одобряемым для женщины. Коллективное бессознательное порицало одиночек. Синий чулок, старая дева, бобыль и прочее. А уж если ты одиночка с детьми! Никто не хотел, чтобы к тебе пристало прозвище «разведенка с прицепом». Или эти ужасные формулировки про незаконнорожденных детей. Ну что — кого это сейчас волнует?

Женщины все меньше материально зависят от мужчины, к сожалению, некоторые мужчины пока не научились привносить в семью или отношения дополнительной ценности, помимо денег. Когда деньги есть у всех, для создания семьи нужно нечто большее. Например, любовь.

Хватит притворяться

Советский союз славился продолжительными браками и низким процентом разводов. Но сколько семей жили вместе только ради квартиры или детей? Сегодня можно больше не притворяться. Осуждают не тех, кто расстался, а кто по-прежнему терпит. Вкусившим свободу, сложно от нее отказаться. Жить для себя не стыдно. Скорее, немного эгоистично, зато удобно, модно и прогрессивно. Жить для себя — независимо от того, в браке ты или нет. Человеческая единица стала актуальнее и важнее, чем семейная. Жить для себя — это как?

Жить настоящим

1. Найти любимое дело. Сделать это нужно не когда придет пора наконец-то выйти на пенсию, а уже сейчас. Потому что жизнь она прямо сейчас, а не потом. Кто вы — вне семьи, вне детей и мужа? Как бы вы себя описали? В чем ваша история? Что вы любите? Что вам интересно? Моя знакомая несколько лет назад после эмоционального выгорания отправилась в Индию, выбросила обратный билет и осталась там еще на четыре месяца. Вернулась просветленной, родила детей (не сразу) и увлеклась скульптурой, запустила интернет-магазин по продаже декора для интерьера. Есть простой кейс по моделированию ситуаций: чем бы вы занялись, если бы нашли чемодан с миллионом долларов и удовлетворили все первичные нужды, скупив все сумки, квартиры, яхты и могли бы вообще ничего не делать?

Передумать — не страшно

2. Не тратить время на нелюбимые дела. Идеальную систему счастья сформулировал психолог Михаил Лабковский . Делай то, что нравится, не делай то, что не нравится. В этой фразе важны обе половинки. Мы воспитывались в обществе «чистых тарелок» — с установкой, что любое дело надо доводить до конца: нельзя оставлять еду, выбрасывать хлеб, нельзя увольняться с работы, нельзя бросать секцию по плаванию, нельзя менять мужей и так далее. Теперь это больше не актуально. Не нравится — не делай. Жизнь как слоган ИКЕА — «передумали — не страшно!» (мы все равно вас любим). Моя знакомая бросила работу парикмахера, когда поняла, что заниматься теорией искусства ей нравится больше, чем подстригать людей. А подруга считает, что весь мир делится на тех, кто съедает пиццу целиком, и кто оставляет корочки. Она оставляет. Теперь у этого даже есть модный термин — «интуитивное питание».

Процесс важнее результата

3. Развиваться и пробовать новое. Впечатления обогащают жизнь. Новые активности и увлечения помогают лучше понять себя и разобраться, кто ты и чего хочешь от жизни. Открывают альтернативные векторы развития. Занимайся йогой, пиши стихи, шей игрушки, рисуй спиртовыми чернилами, учи языки, бегай, готовь торты, путешествуй, сиди на месте — не сиди на месте. Весь пластилин мира в твоих руках.

Моя преподавательница по английскому из Южной Африки, в свободное от работы время она шьет и продает вязаные игрушки. Одна коллега арендовала маленькую мастерскую и увлеклась обработкой дерева. Сейчас шкурит и красит старый комод. Другая коллега учит японский — не потому, что собирается переехать в Страну восходящего солнца, а потому что просто интересно и заставляет мозг работать. Фокус с активностей все сильнее смещается на процесс, а не на результат.

Хороший антидот

4. Отдыхать. Мы росли на строчках Заболоцкого «Душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь». Нас учили работать, но не учили отдыхать. Советы переключиться с одного вида активности на другой дают те, кто никогда по-настоящему не уставал. От проклятья мультизадачности есть хороший антидот: диван во всех его вариациях (шезлонг, газон, песок и прочее). Лениться и ничего не делать так же полезно, как работать. Если заполнять в голове каждую минуту свободного времени, то голова однажды взорвется. Ловите и цените тишину в голове. Не слушайте музыку в дороге, не читайте книги в транспорте, не сидите в телефоне каждую свободную минуту. Ложитесь спать до полуночи и спите по восемь часов в день. И надевайте шапку!

В общем, делайте, что хочется, и ни на кого не оглядывайтесь. Купите Майбах. Или самокат. В конце концов, вы не обязаны всем нравиться.