Того не стоит: как не переживать по любому поводу

Необходимо научиться принимать любые переживания как естественные сигналы, только в этом случае мы будем лучше понимать себя и других.

Негативная роль переживаний сильно переоценена. Они являются естественной реакцией психики на стрессовую ситуацию. Даже если события кажутся пустяковыми и вы считаете, что переживать глупо, попробуйте все-таки отдаться эмоциям. Это поможет разобраться, почему та или иная ситуация вызывает у вас беспокойство, раздражение, страх.

C детства нам твердят: «Не переживай!», «Не нервничай!», и мы невольно учимся избегать негативных эмоций. На самом деле, любые эмоции важны, они подают нам сигналы: здесь опасно, там комфортно, с этим человеком можно подружиться, а с тем лучше быть осторожнее. Избегая эмоций, мы не исследуем чувство, которое охватывает нас, а стремимся быстрее избавиться от него.

Кроме того, подавляя чувства, мы часто оказываемся не в состоянии различить интенсивность эмоции, что тоже вводит нас в заблуждение. Например, если мы испытываем легкое раздражение на новой работе, это не значит, что мы сделали неправильный выбор и нужно увольняться.

Строгое деление эмоций на негативные и позитивные диктует нам, что с одними из них нужно бороться и подавлять, другие же — культивировать в себе или, на худой конец, изображать. В результате именно это приводит людей на прием к психотерапевту: они не выдерживают груза подавленных переживаний и не могут разобраться в том, что чувствуют на самом деле.

Здоровый подход предполагает, что мы принимаем любую эмоцию и пытаемся понять, в каком контексте она возникла. Относится ли она к той ситуации, в которой вы находитесь сейчас? Вас что-то обеспокоило, расстроило или испугало? Почему вы чувствуете именно это? Задавая себе вопросы, мы глубже понимаем суть переживаний и заставляем их работать на нас.

Как действовать в перспективе, мы разобрались. Но что делать, если у вас на носу важный доклад или ответственная встреча и вы чувствуете, что не справляетесь с нахлынувшими переживаниями?

Будьте вооружены. Продумайте заранее ответы на вопросы, которые могут возникнуть на совещании; начните готовиться к экзамену заранее, чтобы набраться знаний к сроку; приведите себя в порядок перед важным свиданием; выходите заранее, если боитесь опоздать. К любой неопределенной ситуации можно максимально подготовиться, чтобы избежать лишних волнений.

Проиграйте худший сценарий. Что может случиться, если события развернутся не так, как вам хотелось бы? Нас, скорее, страшит неопределенность. Проиграйте несколько возможных сценариев, возможно, последствия покажутся не такими страшными. Есть известный прием — оценить события в масштабе вечности: будет ли та же проблема важна через год? А через 10 лет?

Отпустите то, что изменить невозможно. Вы прошли важное собеседование или сдали сложный экзамен, а теперь не можете спать в ожидании результата? Съели пирожное, а теперь корите себя за то, что ваша фигура далека от совершенства? Но разве вы в силах что-либо поменять в этих ситуациях? Нет. Все, что вам остается — отпустить ситуацию и направить эмоциональные силы на те события, которые вам подвластны.

Глаза боятся, а руки делают. Часто мы боимся приступить к делу, сделать первый шаг к изменениям из страха, что ничего не получится, задача кажется нам непосильной, и мы откладываем ее решение. Но когда мы оказываемся непосредственно в той самой пугающей ситуации и вынуждены действовать в силу сложившихся обстоятельств, оказывается, что все не так страшно.