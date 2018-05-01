Почему русские женщины боятся стареть 

Мария Аниканова, врач-невролог, топ-блогер ЖЖ
— Я не принимаю свой возраст.
Так сказала моя парикмахер — женщина лет тридцати пяти. У нее отличный маникюр, тщательно уложенные косы искусственного пепельного цвета и безупречный, хоть и несколько избыточный макияж — и это в субботу утром! Я сидела в кресле и задумчиво рассматривала свои коротко обрезанные ногти без маникюра. На мне были джинсы мужа, мятый свитшот и кеды. Меньше всего я боялась старости — у меня были на эти выходные совсем другие планы.
Парикмахер жаловалась на боль в спине, которую ничем не удавалось укротить. Она пробовала пить «какие-то таблетки», «походила к девочкам на массаж» в своем салоне, мазалась двумя мазями, а спина все болела. Невролог рекомендовала ей дневной стационар. «Вот, закупила диклофенак, актовегин и мильгамму», — похвасталась больная.
— Полежу в стационаре и буду как новенькая. Знаешь, мне кажется, надо за собой следить. Я не понимаю, как можно признать, что ты старая. Я хочу быть красивой и молодой.
— Это хорошо, а лечебная гимнастика? Бассейн?
— Да лень мне. И некогда. Работа все. А по вечерам с женихами в рестораны хожу. Так страшно постареть. Надо замуж хотя бы успеть выйти.
Откуда берется этот страх у русских женщин перед естественными возрастными изменениями? Почему они так отчаянно боятся выглядеть даже на тридцать, а уж сорок или пятьдесят лет и вовсе кажутся им чем-то вроде «удалиться в лепрозорий и жить там в полной изоляции»? Почему они находят время на создание сложного маникюра с цветами и пайетками, но полчаса на растяжку по вечерам — это для них невиданная роскошь?
Сказочный сценарий
«Она вышла замуж, он обеспечивал ее, а она растила детей и мыла посуду, и с каждым годом он давал ей немного больше денег на косметолога, чтобы скрывать возрастные изменения кожи», — примерно так выглядит счастливая жизнь, по мнению моей мастерицы по окрашиванию волос.
Ни образование, ни попытки достичь чего-то самостоятельно, ни даже персональный счет в банке, который позволит обрести независимость от прекрасного принца, не входят в этот «идеальный» сценарий.
Правда, у этой сказки есть слабое место. На роль прекрасной принцессы, которая будет заглядывать в рот и выполнять низкоквалифицированную работу по дому, может быть выбрана со временем другая девушка. Помоложе, постройнее, посговорчивее.
Когда принц имеет регулярный доход, хорошую профессию и не выпадает, в отличие от жены, из социальной жизни на период декрета, вокруг него образуется некоторое количество поклонниц, которые поддерживают его уверенность в том, что он молодец и красавчик, а также в том, что он вправе решать, сколько денег выделять зависимой супруге и какие условия ей выдвинуть (танец у шеста два раза в неделю по вечерам, вареники ручной лепки на завтрак и рулет с мясом единорога на ужин, вес принцессы не более 50 килограммов и полное отсутствие целлюлита), чтобы она могла оставаться жить в сказочном замке.
Но если выйти за рамки этого сценария, можно обнаружить, что возраст — это совсем не страшно, потому что ценность женщины необязательно определяется ее молодостью или, простите, «вдувабельностью».
Архитектор с мировой известностью Заха Хадид вряд ли беспокоилась о том, что возраст берет свое. Она просто создавала новые миры и вдохновляла своей работой человечество. Какая разница, насколько больше пятидесяти килограммов она весила?
Отсутствие достойных примеров
Кто первым приходит на ум, когда произносят фразу «сильная независимая женщина»? Скорее всего, Валерия Новодворская. Или другая женщина с чудинкой, одиночество которой скрашивают лишь сорок кошек. Несчастное существо, некрасивое, всеми осмеянное, хоть и с двумя высшими образованиями.
То ли дело «обычные» женщины: например, Ольга Бузова, которая считает, что жизнь без ресурсного мужчины — не жизнь, и поет об этом песни аккуратно перекроенным при помощи пластического хирурга ртом, или скучающие жены медийных лиц, которые с напряженными лицами раскрывают в интервью секреты своей счастливой семейной жизни. Им сразу веришь, потому что ценности вроде «был бы милый рядом» и «поехали мы однажды отдыхать в Сочи, а там плохой сервис» такие близкие и понятные.
А жизненная философия какой-нибудь Ангелы Меркель — это как будто другая вселенная. Не проводить весь отпуск у пластического хирурга, когда у тебя миллионы денег? Добровольно заниматься скучной политикой? Не, пусть это делает кто-нибудь другой.
Возраст — не помеха здоровью и красоте. Правда, придется жестко расставлять приоритеты, и отказаться от ежевечерней бутылочки шампанского в компании подруг, и возмутительно рано ложиться спать, и полюбить физическую активность, потому что без удовольствия на спорт долго не походишь — все кончится пылящимися в углу гантелями.
Женщины, которые боятся старости, привыкли видеть своих бабушек и мам несчастными, в окружении таблеток и в «ароматном» облаке корвалола.
Пожилые родственницы жалуются на неграмотных врачей, которые не помогают им вылечить хроническую боль в спине и «подсаживают» на таблетки от гипертонии.
Этих женщин не вытащить на улицу для прогулки, потому что у них вечерний сериал и нет комфортной одежды на холодную погоду — помилуйте, какая дама за пятьдесят в здравом уме пойдет в спортивный магазин, чтобы купить себе непромокаемые утепленные лыжные штаны?
Они не понимают, что мешок конфет каждый вечер у телевизора — плохая эмоциональная анестезия, и слова доктора про то, что избыток сахара плохо влияет на холестерин крови, им непонятны.
Поэтому русские девушки боятся стареть. Им кажется, где-то там, уже очень близко, их поджидают болезни и крошечная пенсия. Им чудится, что сразу после тридцати они вдруг станут невидимками, если не будут прикладывать титанических усилий по созданию фантазийного маникюра и подбору «молодящей» стрижки.
Поэтому они выбирают пойти в ресторан с женихом, вместо того чтобы отклеить наконец накладные ресницы и отправиться лечить уставшую спину в бассейн.
Но я уверена, что здравый смысл все-таки победит. И даже моя мастерица по окрашиванию волос когда-нибудь перестанет ворковать в трубку очередному жениху, страдающему похмельем, чтобы принял аспирин с янтарной кислотой и не забывал, как сильно любит свою мусечку.
Однажды она просто пошлет его к черту, а потом откроет собственный салон красоты, запишется на пробное занятие по гравити-йоге и постепенно накачает себе восхитительные мышцы спины. Может, в нее влюбится прекрасный непринц. И у него не нужно будет выпрашивать деньги, потому что он сам будет осыпать ее подарками, восхищаясь ее разносторонними увлечениями и самостоятельностью.
Впрочем, эта часть счастливой сказки совсем необязательна. Потому что если есть любимое дело жизни, удовлетворенность собой и навык обеспечивать себя самостоятельно — этого вполне достаточно для хеппи-энда в сказке об умной принцессе.