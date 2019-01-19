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Какие знаки зодиака очаровывают окружающих 

Рамблер 34 минуты назад
Фото: depositphotos.com
Обаяние — наиболее таинственное качество характера, которое почти магически влияет на окружающих.
Обаятельные люди располагают к себе с первого взгляда, легко нравятся самым разным людям, и при этом, казалось бы, не делают ничего особенного. Остаться равнодушным к их чарам почти невозможно. Чаще всего обаяние — это врожденное качество. Другим же порой приходится тратить годы и годы, чтобы овладеть его секретами.
Излишне говорить, что обаятельным людям гораздо легче сделать блистательную карьеру и устроить свою личную жизнь. Их влияние на людей похоже на магию — в чем их и обвиняли в Средние века. Астрологи же утверждают, что некоторые знаки зодиака в полной мере наделены этим магическим качеством. Итак.

Близнецы

Чемпионы в этой дисциплине, Близнецы нравятся часто вопреки тому, что люди о них знают. Не имеет значения, сколько обещаний они уже не выполнили, и сколько раз люди зарекались не иметь с ними дела. Близнецы вновь и вновь уговаривают людей на самые невероятные авантюры, и так невинно признают свои ошибки, что отказать им почти невозможно.
Близнецы обладают способностью говорить о чем угодно с кем угодно без малейшего напряжения. Ну а чувство юмора помогает им покорить даже самых молчаливых и необщительных.
Их управитель, Меркурий, дарит своим подопечным легкость, общительность, артистичность, остроумие и красноречие. Особенно это свойственно второй и третьей декаде.

Весы

Коллеги Близнецов по воздушной стихии, Весы находятся под покровительством Венеры. Она наделяет их дипломатичностью, приветливостью, отменными манерами и талантом никого не ранить. Исключительным обаянием отличаются первая и третья декада.
Весы чувствуют себя в обществе как рыба в воде, более того, они сами его создают. Весы — мастера любезной светской беседы, и всеми возможными способами избегают открытых конфликтов. Рядом с ними комфортно даже самым отъявленным мизантропам.

Рак

Люди этого знака управляются Луной, которая дает им не только фантастическую интуицию, но и успех в любви, чувствительность, доброжелательность и мягкость в общении с окружающими, умение вызвать всеобщую симпатию. Наиболее ярко эти качества проявляются у первой и третьей декады.
Раки обладают даром создавать теплую, уютную атмосферу, они тонко чувствуют своих собеседников, мгновенно улавливают настроение окружающих. Поэтому почти никогда не попадают в неловкое положение. Они часто пользуются популярностью в обществе.

Скорпион

Собратья Раков по водной стихии, Скорпионы проницательны и без труда угадывают мысли и желания окружающих. Плутон наделяет их чувственностью и почти магической привлекательностью, Марс — страстным темпераментом. Скорпионы производят сильное впечатление на окружающих и при мимолетном знакомстве, даже когда не стараются очаровать кого-то. Ну а если это входит в их планы, то легко подчиняют своему влиянию даже самых непреклонных. Особенное обаяние свойственно представителям третьей декады.
Женский форум
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