Названы вещи, о которых врут все девушки

Вряд ли для кого-то является секретом, что люди частенько привирают. Но женская ложь гораздо изобретательнее мужской. Даже будучи разоблачёнными, девушки пытаются убедить других, что они говорили правду, хотя вывести дам на чистую воду — задача непростая. Впрочем, многие женские уловки, говорящие о том, что они лгут, уже рассекречены.

1. Фраза «У меняя столько дел, что я не смогу сегодня куда-то пойти» — это явная отговорка. Скорее всего, девушка уже забралась под одеяло и намерена провести вечер, бездельничая и поглощая сладости.

2. Когда девушка говорит, что не видела смс от молодого человека или пропустила звонок, то вряд ли она откровенна. Вероятно, красавица просто сомневалась и думала, как же правильно ответить.

3. Если надо поддержать подругу, то девушка может сказать нелестный комплимент новой девушке экс-бойфренда приятельницы. Но нередко утверждение, что она не слишком хороша, — это лишь способ приободрить подругу.

4. Заявление «Я не ревную» — один из самых тонких лживых моментов. Чаще всего это неприкрытая ложь, что ярко подтвердит поведение девушки.

5. Девушки лгут даже родителям. Например, чтобы прогуляться лишние пару часов с подругами или встретится с приятелем, они могут сказать, что домашняя работа уже сделана или учитель вовсе ничего не задал.