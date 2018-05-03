Ещё
Названы вещи, о которых врут все девушки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы вещи, о которых врут все девушки 

Прелесть 22 часа назад
Вряд ли для кого-то является секретом, что люди частенько привирают. Но женская ложь гораздо изобретательнее мужской. Даже будучи разоблачёнными, девушки пытаются убедить других, что они говорили правду, хотя вывести дам на чистую воду — задача непростая. Впрочем, многие женские уловки, говорящие о том, что они лгут, уже рассекречены.
1. Фраза «У меняя столько дел, что я не смогу сегодня куда-то пойти» — это явная отговорка. Скорее всего, девушка уже забралась под одеяло и намерена провести вечер, бездельничая и поглощая сладости.
2. Когда девушка говорит, что не видела смс от молодого человека или пропустила звонок, то вряд ли она откровенна. Вероятно, красавица просто сомневалась и думала, как же правильно ответить.
3. Если надо поддержать подругу, то девушка может сказать нелестный комплимент новой девушке экс-бойфренда приятельницы. Но нередко утверждение, что она не слишком хороша, — это лишь способ приободрить подругу.
4. Заявление «Я не ревную» — один из самых тонких лживых моментов. Чаще всего это неприкрытая ложь, что ярко подтвердит поведение девушки.
5. Девушки лгут даже родителям. Например, чтобы прогуляться лишние пару часов с подругами или встретится с приятелем, они могут сказать, что домашняя работа уже сделана или учитель вовсе ничего не задал.
Прелесть: последние новости
Из чего на самом деле делают сыр Стеклянная кожа стала новым бьюти-трендом Восточный гороскоп на 2018 год по годам рождения
Женский форум8
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие сны могут указывать на проблемы с психикой
Женщина сделала себе соски в форме сердца
Раздувшиеся губы Семенович ужаснули поклонников40
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях107
Опять за старое: Глюкоза выставила соски186
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды Шоу-бизнес
00:42
Президент США станцевал с роботами
Звёзды
04:55
Фрукты, которые поражают неслыханной ценой
Еда
00:37
Джонни Депп принуждал охранников возиться с детьми
Звёзды
01:00
Анфиса Чехова показала, где у нее пупок
Звёзды
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
26:14
Опасность глазированных сырков: громкие скандалы
Еда
03:11
Опять за старое: Глюкоза выставила соски
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение