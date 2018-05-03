Ещё
Школьный буллинг: как дети травят учителей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Школьный буллинг: как дети травят учителей 

Карельские вести 7 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Чучело"
В последнее время российские школьники стали приходить в классы с оружием, чтобы убивать одноклассников и учителей. Образовательное сообщество активно заговорило о проблеме буллинга. Однако школьный буллинг — травля, агрессия в отношении человека со стороны других — совсем не новое явление. Многие сталкиваются с ним в повседневной жизни, а зачастую, впервые почувствовали на себе унижения и подколы еще в школе.
Практически в любом классе можно найти хулиганов, оскорбляющих и даже избивающих окружающих. Причем, их жертвами сегодня могут стать не только ученики, но и учителя. Проектно-учебная лаборатория образовательной и молодежной журналистики Высшей школы экономики провела собственное исследование о травле учителей со стороны самих учеников.
Его авторы Дарья САПРЫГИНА и Андрей ПАРИЦКИЙ представили «КВ» некоторые результаты своей работы.
Общая статистика шокирует. В ходе онлайн-опросов выяснилось, что каждый второй учитель минимум однажды в своей практике столкнулся с угрозами или травлей от учеников, причем почти 6% респондентов отметили, что это происходит очень часто! Треть опрошенных встречаются с обсуждением своей личной и интимной жизни (например, это может касаться вопросов сексуального характера или, хуже того, семьи, особенно — детей педагогов). С кибербуллингом же (оскорблением в Интернете через сообщения или посты в социальных сетях) приходится иметь дело 42% учителей.
— Исследование выявило большое количество учителей-жертв травли. С чем это может быть связано? И как буллинг проявляется?
— Если под этим термином понимать прямое унижение человека — например, когда учителю при входе в класс приходится слышать в свой адрес неприятные высказывания — это прямой буллинг. Но есть еще и скрытый буллинг, когда окружающие не понимают, какими обидными могут быть их слова, а учитель начинает воспринимать это очень болезненно — например, винит себя в недостаточном эмоциональном барьере перед детьми. Это тоже травля, потому что на человека она оказывает сильное психологическое давление. Во время проведения опросов мы выявили множество форм такого унижения: это и вербальный буллинг, и обидные жесты или действия, вымогательство, изоляция, запугивание. Вопросы были и про физическое насилие (удары, плевки), и с ним хотя бы однажды встретились почти 16% опрошенных. При составлении онлайн-анкет для учителей мы закладывали понимание буллинга как постоянных эмоциональных унижений и запугиваний. Нам пришло почти 3 тыс. ответов из 75 регионов России. Вот и выяснилось, что больше половины учителей постоянно на работе сталкиваются с этим.
— Кибербуллинг же тоже занимает большую часть среди всех видов травли?
— Да, безусловно. С буллингом в сети сталкивались по меньшей мере 42% учителей. Это и сообщения или посты и комментарии в социальных сетях, мессенджерах, и анонимные гневные сообщения, угрозы, которые школьники отправляют педагогам.
— Просят ли учителя о помощи? Обращаются ли в администрацию?
— В этом и проблема: учителя не рассказывают о таких ситуациях ни администрации школ, ни даже своим друзьям, как показало исследование. Многие вовсе замалчивают буллинг, винят себя в отсутствии стрессоустойчивости и недостатке компетенции что ли. Попросту, боятся даже себе в этом признаться. Кроме того, по крайней мере в России, никто еще не проводил подобных исследований в отношении учителей. А наши данные просто ужасают. За последнее время все стали писать про буллинг детей, эта тема стала очень актуальной особенно после случаев нападений детей в школах. Ведь многие из них говорили, что это своеобразный ответ на многолетнюю травлю и унижения. А о учителях такого не говорят и не изучают эту проблему активно. Бывает и так, что учитель не говорит о буллинге, потому что он предполагает свою должность как определенный статус, при котором нужно общаться с детьми с позиции ведущего, быть для них выше. А когда получается наоборот, то это считается унизительным. Конечно, униженные реже просят о помощи, а надо бы об этом кричать!
В любом случае, буллинг это не один человек, в нем участвуют много субъектов: есть учителя, ученики, даже администрация школы. Нужно комплексно изучать эту проблему, поэтому мы сейчас проводим такие же исследования про травлю детей сверстниками и детей учителями. Ведь если просто вывести из этой среды буллинга ребенка, который всех травит, проблемы не решить: на его месте может появиться другой и получится замкнутый круг.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«У нас в стране 1,3 млн учителей. Согласно исследованиям, 5,6% из них регулярно подвергаются травле в той или иной степени. А это ни много ни мало 75 тыс. человек, — говорит заведующий лабораторией образовательной журналистики ВШЭ Александр Милкус. — Еще около 50 тыс. подвергаются кибербуллингу — издевательствам в Интернете. Это страшные цифры! О чем они говорят? О том, что социальный статус педагога у нас сегодня опустился ниже плинтуса. И дело не в материалом положении — оно еще не самое тяжелое по сравнению с другими бюджетниками. Дело в том, что учителя не в состоянии противостоять агрессии учеников — не умеют правильно вести себя, не обладают прежде элементарными для учителя навыками выстроить отношения с детьми!»
Карельские вести: последние новости
В доме этой женщины живет 1100 котов! Многие уже подумали, что она сумасшедшая, но… Женщины, которые стали жертвами насилия, находят спасение у этого мастера Не надо так! Дизайнеры выбрали 15 устаревших кухонных трендов
Женский форум3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Изменения Бузовой шокировали фанатов67
Раздувшиеся губы Семенович ужаснули поклонников22
Женщина сделала себе соски в форме сердца
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях107
Бабкина показала фото в купальнике35
Новости партнеров
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды
01:00
Анфиса Чехова показала, где у нее пупок
Звёзды
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
26:14
Опасность глазированных сырков: громкие скандалы
Еда
03:11
Опять за старое: Глюкоза выставила соски
Звёзды
03:35
Из чего на самом деле делают сыр
Еда
03:57
Названы вещи, о которых врут все девушки
Психология
04:17
Что станет с мозгом, если похудеть
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение