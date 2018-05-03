Школьный буллинг: как дети травят учителей

В последнее время российские школьники стали приходить в классы с оружием, чтобы убивать одноклассников и учителей. Образовательное сообщество активно заговорило о проблеме буллинга. Однако школьный буллинг — травля, агрессия в отношении человека со стороны других — совсем не новое явление. Многие сталкиваются с ним в повседневной жизни, а зачастую, впервые почувствовали на себе унижения и подколы еще в школе.

Практически в любом классе можно найти хулиганов, оскорбляющих и даже избивающих окружающих. Причем, их жертвами сегодня могут стать не только ученики, но и учителя. Проектно-учебная лаборатория образовательной и молодежной журналистики Высшей школы экономики провела собственное исследование о травле учителей со стороны самих учеников.

Его авторы Дарья САПРЫГИНА и Андрей ПАРИЦКИЙ представили «КВ» некоторые результаты своей работы.

Общая статистика шокирует. В ходе онлайн-опросов выяснилось, что каждый второй учитель минимум однажды в своей практике столкнулся с угрозами или травлей от учеников, причем почти 6% респондентов отметили, что это происходит очень часто! Треть опрошенных встречаются с обсуждением своей личной и интимной жизни (например, это может касаться вопросов сексуального характера или, хуже того, семьи, особенно — детей педагогов). С кибербуллингом же (оскорблением в Интернете через сообщения или посты в социальных сетях) приходится иметь дело 42% учителей.

— Исследование выявило большое количество учителей-жертв травли. С чем это может быть связано? И как буллинг проявляется?

— Если под этим термином понимать прямое унижение человека — например, когда учителю при входе в класс приходится слышать в свой адрес неприятные высказывания — это прямой буллинг. Но есть еще и скрытый буллинг, когда окружающие не понимают, какими обидными могут быть их слова, а учитель начинает воспринимать это очень болезненно — например, винит себя в недостаточном эмоциональном барьере перед детьми. Это тоже травля, потому что на человека она оказывает сильное психологическое давление. Во время проведения опросов мы выявили множество форм такого унижения: это и вербальный буллинг, и обидные жесты или действия, вымогательство, изоляция, запугивание. Вопросы были и про физическое насилие (удары, плевки), и с ним хотя бы однажды встретились почти 16% опрошенных. При составлении онлайн-анкет для учителей мы закладывали понимание буллинга как постоянных эмоциональных унижений и запугиваний. Нам пришло почти 3 тыс. ответов из 75 регионов России. Вот и выяснилось, что больше половины учителей постоянно на работе сталкиваются с этим.

— Кибербуллинг же тоже занимает большую часть среди всех видов травли?

— Да, безусловно. С буллингом в сети сталкивались по меньшей мере 42% учителей. Это и сообщения или посты и комментарии в социальных сетях, мессенджерах, и анонимные гневные сообщения, угрозы, которые школьники отправляют педагогам.

— Просят ли учителя о помощи? Обращаются ли в администрацию?

— В этом и проблема: учителя не рассказывают о таких ситуациях ни администрации школ, ни даже своим друзьям, как показало исследование. Многие вовсе замалчивают буллинг, винят себя в отсутствии стрессоустойчивости и недостатке компетенции что ли. Попросту, боятся даже себе в этом признаться. Кроме того, по крайней мере в России, никто еще не проводил подобных исследований в отношении учителей. А наши данные просто ужасают. За последнее время все стали писать про буллинг детей, эта тема стала очень актуальной особенно после случаев нападений детей в школах. Ведь многие из них говорили, что это своеобразный ответ на многолетнюю травлю и унижения. А о учителях такого не говорят и не изучают эту проблему активно. Бывает и так, что учитель не говорит о буллинге, потому что он предполагает свою должность как определенный статус, при котором нужно общаться с детьми с позиции ведущего, быть для них выше. А когда получается наоборот, то это считается унизительным. Конечно, униженные реже просят о помощи, а надо бы об этом кричать!

В любом случае, буллинг это не один человек, в нем участвуют много субъектов: есть учителя, ученики, даже администрация школы. Нужно комплексно изучать эту проблему, поэтому мы сейчас проводим такие же исследования про травлю детей сверстниками и детей учителями. Ведь если просто вывести из этой среды буллинга ребенка, который всех травит, проблемы не решить: на его месте может появиться другой и получится замкнутый круг.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«У нас в стране 1,3 млн учителей. Согласно исследованиям, 5,6% из них регулярно подвергаются травле в той или иной степени. А это ни много ни мало 75 тыс. человек, — говорит заведующий лабораторией образовательной журналистики ВШЭ Александр Милкус. — Еще около 50 тыс. подвергаются кибербуллингу — издевательствам в Интернете. Это страшные цифры! О чем они говорят? О том, что социальный статус педагога у нас сегодня опустился ниже плинтуса. И дело не в материалом положении — оно еще не самое тяжелое по сравнению с другими бюджетниками. Дело в том, что учителя не в состоянии противостоять агрессии учеников — не умеют правильно вести себя, не обладают прежде элементарными для учителя навыками выстроить отношения с детьми!»