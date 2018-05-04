Чего не делают эмоционально зрелые личности

В последнее время популярным стало оценивать не только IQ человека, но и его EQ, что является оценкой эмоциональной зрелости. Она зависит от того, насколько индивид умеет анализировать свои эмоции и адекватно реагировать на происходящее. Ученые выяснили, что данный показатель влияет на профессиональный и личный успех каждого, и эксперты рассказали как выявить в себе эмоционально развитую личность по нескольким пунктам.

Жалость

Люди с высоким уровнем EQ не любят чувствовать себя жертвами и не стараются надавить на жалость в любой ситуации. Они объективно оценивают происходящее и могут быть снисходительными к пострадавшей стороне, а также без лишних претензий войти в положение другого.

Чужие драмы

Взрослые люди не участвуют в чужих драмах и не поддаются эмоциям окружающих. В дружбе эмоционально зрелые люди могут поддержать и выслушать проблемы, но никогда не позволят себе идти на поводу у другого человека.

Согласие

Эмоционально зрелые люди понимают, что отвечать согласием на любой вопрос и с каждым собеседником неправильно и они умеют взвесить все «за» и «против» касательно любого вопроса. В случае необходимости такие люди готовы отказать и они всегда придерживаются условий договоренности.

Командная работа

Эмоционально состоявшийся человек не будет перекладывать ответственность на другого и отличается умением работать в команде. В любой ситуации они рассчитывают на себя и знают, что так безопаснее и надежнее.

Слухи

Чужая жизнь эмоционально взрослым индивидам не интересна и они не склонны распространять слухи или каким либо другим способом участвовать в них. Они понимают, что негативные обсуждения других людей могут значительно повлиять на их репутацию или привести к худшим последствиям.

Недовольство

Никто не идеален и люди с высоким EQ это знают. Они не будут жаловаться на жизнь, высказывать недовольство по любым поводам, потому что такие люди способны бороться со своими недостатками или принимать их в себе, не раздувая это до большой проблемы.

Прошлое

Неудачи в прошлом не заставят эмоционально взрослого человека страдать, он никогда не будет жалеть о безвозвратно ушедших временах. Наоборот, такие люди открыты новому и всегда ищут более интересные сферы, опираясь на полученный с годами опыт.