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Простой тест покажет, насколько вы умны
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Простой тест покажет, насколько вы умны 

Рамблер 12 часов назад
Вы относите себя к умным людям? Сейчас у вас будет возможность проверить это. Всего 12 вопросов из самых разных областей знаний покажут, насколько вы умны для своего возраста. Выбирайте один ответ из нескольких предложенных вариантов и размышляйте не более 15 секунд. А в конце вы узнаете кое-что любопытное о полученном результате. Итак, начинаем.
1. Почему дует ветер?
2. Решите простую математическую задачку. У Васи 20 конфет, а у Пети — на 10% меньше. Сколько у него конфет?
3. Назовите столицу Венгрии.
4. Проанализируйте словосочетания: «более пятиста человек», «несколько полотенец», «подписанные договоры». Какое из них неверное?
5. Из чего состоят облака?
6. Сколько сторон у куба?
7. Что такое картофель?
8. Сколько дециметров в 0,1 километра?
9. Как называется предмет в субмарине, благодаря которому видно, что происходит над поверхностью воды?
10. Почему при болезни растёт температура?
11. Какой химический элемент имеет обозначение Ag?
12. Какой композитор написал цикл «Времена года»?
А теперь вычислите результат и узнайте, о чём он говорит.
Женский форум12
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