Ещё
Объяснили, почему люди болтают и ходят во сне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Объяснили, почему люди болтают и ходят во сне 

Рамблер 18 часов назад
Несмотря на то, что медики досконально изучили человеческий организм, они до сих пор так и не поняли, для чего нужен сон. А знаете ли вы, что происходит с вашими телом и мозгом, пока вы видите сны? Мы расскажем вам об интересных, забавных и страшных вещах, которые происходят с вами во время сна.
1. Когда вы начинаете засыпать, может показаться, что вы падаете. Это происходит, когда человек сильно утомился днём. Как только он ложится, мозг моментально отключается, а вот тело не успевает.
2. Проснувшись, вы понимаете, что не можете двигать руками и ногами. Это явление известно как сонный паралич. Оно случается, когда мозг уже проснулся, а тело всё ещё «спит».
3. Окружающие рассказывают, что во сне вы бродите по дому? Похоже, у вас лунатизм. Если первые два явления безопасны, то лунатизм угрожает вам неприятными последствиями: в этом состоянии человек может упасть, напасть на холодильник и даже уйти из дома.
4. Если вы болтаете во сне и опасаетесь выдать какой-то секрет, то расслабьтесь. Приступы внезапной ночной болтовни длятся около 30 секунд, так что ничего существенного вы не расскажете. Хотя грубо оскорбить кого-то за это время вполне возможно.
5. Многие постоянно видят один и тот же сон. Если и вас преследует эта проблема, то, вероятно, есть какой-то вопрос, который вы никак не можете решить. Избавиться от повторяющихся снов просто: представьте перед сном эту сложную ситуацию и, возможно, во сне вы увидите её решение.
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Простой тест покажет, насколько вы умны12
Как погубили женщину с самыми большими ягодицами21
В жару без белья: опасно ли это?25
Гибель 23-летней модели попала на видео4
Что значит, если у женщины узкие бедра6
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды Шоу-бизнес
00:30
Гибель 23-летней модели попала на видео
Звёзды
10:45
Объяснили, почему люди болтают и ходят во сне
Психология
00:37
Простолюдинов не покормят на свадьбе Гарри и Меган
Звёзды
07:05
Простой тест покажет, насколько вы умны
Психология
00:42
Президент США станцевал с роботами
Звёзды
04:55
Фрукты, которые поражают неслыханной ценой
Еда
04:15
Секрет 72-летней певицы, которая выглядит на 40
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение