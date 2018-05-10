Как справиться с комплексами?

Говорят, сам себя не полюбишь — никто тебя не полюбит. Только вот часто принять себя такими, какие мы есть, мешают комплексы. Что это такое и как с этим бороться, читай в материале PEOPLETALK.

Что такое комплекс? Это искаженное представление человека о себе, своих достоинствах и недостатках. «Обычно все комплексы начинаются еще с детства: неосторожное слово родителей, даже сказанное в шутку, издевательства одноклассников и критика учителей. Часто уже в сознательном возрасте человек может страдать от комплексов, заложенных в еще в детстве, но даже не помнить об этом — все остается на подсознательном уровне», — говорит психолог Артем Пашкин. Самых распространенных комплексов пять. Это комплекс неполноценности, комплекс жертвы, комплекс маленького члена (чисто мужская, как ты понимаешь, история), комплекс Алисы в Стране чудес и комплекс Дон Кихота. Давай разберемся с каждым по отдельности.

Комплекс неполноценности

Комплекс неполноценности — самый распространенный. Люди, которые им страдают, очень зависят от чужого мнения, а любую критику (даже незначительную или объективную) воспринимают как личное оскорбление и подтверждение того, что они ничего не стоят. Кстати, уже давно замечено: комплексом неполноценности страдают как раз «полноценные» — у них обычно есть хорошая работа, друзья, возлюбленные, амбиции и планы на будущее. А вот люди, которым нужно срочно что-то менять в своей жизни, чувствуют себя прекрасно и ни от чего не страдают в принципе. Самая последняя стадия — так называемый комплекс Квазимодо — человек постоянно ищет в себе недостатки и считает, что никаких плюсов у него нет.

Решение: лучше всего обратиться к психологу. Он сможет понять, с чем связано это расстройство, и поможет избавиться от него. Ну а начинать надо с малого — постараться не принимать все близко к сердцу, каждый день хвалить себя даже за небольшие победы и убеждать себя в том, что ты достоин лучшего.

Комплекс жертвы

Комплекс жертвы — такая проблема встречается у 80% женщин. Во всех своих бедах они винят кого угодно (мужа, работу, соседа, ребенка), но только не себя. Как говаривала Валерия Новодворская : «Вы все дураки и не лечитесь. Одна я умная, в белом пальто стою красивая!» И страдают от этого не те, у кого этот комплекс есть, а окружающие.

Решение: здесь опять же поможет психолог. Они, кстати, советуют разобраться в себе и в том, что человеку нужно в жизни.

Комплекс маленького члена

Ну, тут все понятно. Мужчины переживают из-за размеров их «достоинства» (и можно ли назвать их член «достоинством» в принципе — тоже очень важный для них вопрос). Идет все из детства — ребенок замечает, что его половые органы меньше, чем у взрослых (а спросить, естественно, страшно), и начинает комплексовать по этому поводу. Кстати, порно тоже сильно влияет на мужскую психику — там-то подбираются актеры с немаленькими размерами. Просто для справки: наукой доказано, что член длиннее 20 см — это редкость. Ну и плюс — актеры пользуются разными способами увеличения пениса (кремы, кольца, вакуумные помпы). Так что обычно на самом-то деле беспокоиться мужчинам не о чем.

Решение: если совсем невмоготу — вперед в магазин за теми же самыми кремами и помпами (ну или к пластическому хирургу, если проблема на самом деле есть, и серьезная). А вообще, всем мужчинам пора уже понять, что главное не размер, а активность.

Комплекс Алисы в стране чудес

Женская история. Девушки с этим комплексом уверены, что их где-то ждет принц на белом гелике с особняком на Рублевке, нескончаемым счетом в банке и минимум тремя дачами (во Франции, Испании и Италии). Ну и как бонус — он похож на греческого бога и в постели о-го-го. Таким барышням мама с детства говорила, что они самые лучшие и у них должно быть только самое лучшее. Как ты понимаешь, таких мужчин в природе не встречается (по крайней мере мы не видели). Так что девушка в итоге отдаляется от реальности и замыкается в себе (в тяжелых случаях начинает врать своим подругам, что нашла такого принца и вообще скоро свадьба).

Решение: пора уже спуститься с небес на землю и понять, что принцев не существует и у всех есть недостатки. Журналист Петя и инженер Вася тоже ничего.

Комплекс Дон Кихота

Мужчины с комплексом Дон Кихота считают своих женщин как минимум Афродитами, закидывают их комплиментами и подарками и идеализируют их. А потом вдруг обнаруживают, что они — обычные люди со своими недостатками и проблемами. Выдуманный ими образ никогда не совпадает с реальностью, так что часто отношения резко заканчиваются после «прозрения». Обычно этим комплексом страдают «маменькины сынки».

Решение: мужчинам нужно понять, что нет идеальных женщин (как и идеальных людей). У прекрасных дам есть проблемы, заботы и домашние обязательства. Так что они могут быть ненакрашенными, с взъерошенными волосами, могут плакать и кричать. И это нормально.

Артем Пашкин, психолог

Бороться с комплексами необходимо путем постепенного, плавного изменения стиля жизни и жизненных обстоятельств. Психологические проблемы формируются под влиянием воспитания и жизненных обстоятельств, поэтому под их же влиянием они должны излечиваться. Методика в целом такая.

Выявление проблемы. Нужно провести тотальный самоанализ, как следует разобраться в себе и определить, какие именно комплексы и тараканы у тебя есть. Неплохо также понять их причины и истоки.

Проанализировать эти проблемы холодно и разумно: есть ли в комплексах доля истины? Или же нет? Есть ли у тебя объективные проблемы?

Определение условий и обстоятельств, которые могут помочь разрешить проблему. Пожалуй, самый трудный шаг. Тут может помочь знание особенностей своих тараканов и причин их появления. Самое же главное, на мой взгляд, не упираться в искоренение комплексов с излишним энтузиазмом. Это процесс медленный и постепенный, наскоком тут вряд ли чего-то добьешься. Поэтому борьба должна быть органично вплетена в твою обыденную жизнь.