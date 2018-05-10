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Час в соцсетях подрывает уверенность в себе
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Час в соцсетях подрывает уверенность в себе 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Женщины, которые проводят в соцсетях от часа в день и более, чувствуют себя менее уверенными, предостерегают британские психологи. О результатах исследования они рассказали на ежегодной конференции Британского сообщества психологов.
В исследовании приняли участие 100 женщин. Исследователи выяснили, сколько времени каждая из них проводит в социальных сетях. Затем они раздали участницам опросники, где те должны были указать, считают ли они стройных и загорелых женщин привлекательными или беспокоятся ли они о том, насколько хорошо выглядят в той или иной одежде.
Оказалось, что чем больше женщины проводили в соцсетях, тем больше на них давили стандарты красоты и тем менее уверенными в себе они себя чувствовали. "Идеалы для женщин существовали и раньше, но соцсети сделали их влияние намного более сильным. Женщины в соцсетях сравнивают себя с подругами, которые улучшают свою внешность с помощью фильтров", — поясняют авторы исследования.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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