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Тест: мы знаем, что с вами не так
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Тест: мы знаем, что с вами не так 

Рамблер 39 минут назад
Фото: depositphotos.com
Возможно, вы удивитесь, но у любого цвета, как и у каждого человека, есть свой характер. При этом «характер» того или иного оттенка мы можем чувствовать интуитивно. Именно поэтому и выбираем в «любимчики» определенный цвет.
Человек не просто так отдает предпочтение одному оттенку (ну, или, в крайнем случае, паре цветов). Таким образом мы подсознательно выбираем свое идеальное или реальное «Я». Другими словами, «характер» цвета соответствует тому характеру, который мы имеем сами (или стремимся иметь).
Ответ на вопрос: «Какой ваш любимый цвет?» может помочь разбирающемуся в «цветной психологии» человеку разгадать ваш характер. А что вы сами знаете о себе?
Женский форум
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