Тест: мы знаем, что с вами не так

Возможно, вы удивитесь, но у любого цвета, как и у каждого человека, есть свой характер. При этом «характер» того или иного оттенка мы можем чувствовать интуитивно. Именно поэтому и выбираем в «любимчики» определенный цвет.

Человек не просто так отдает предпочтение одному оттенку (ну, или, в крайнем случае, паре цветов). Таким образом мы подсознательно выбираем свое идеальное или реальное «Я». Другими словами, «характер» цвета соответствует тому характеру, который мы имеем сами (или стремимся иметь).