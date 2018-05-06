Женщина-трансгендер встречалась с 2000 мужчинами

Жительница Британии рассказала о том, что встречалась с 2000 мужчинами.

48-летняя женщина из города Брайтон сделала операцию по смене пола 14 лет назад. Большинство мужчин, с которыми она провела ночь, не знают о ее прошлом, поскольку британка не считает нужным что-либо объяснять партнерам.

Женщине нравится заниматься сексом и все ее любовные похождения заканчивались так же быстро, как и начинались. Она надеется довести число своих "побед" до 3000 тысяч уже через два года.

Работу себе женщина тоже нашла необычную: она является моделью частей тела. Несмотря на такое рекордное количество мужчин, долговременных отношений у британки не было и, видимо, не предвидится в будущем.

Трансгендерностью называют несовпадение гендерной идентичности человека с официально зарегистрированным полом. Часто люди с такой проблемой решаются на трансгендерный переход, включающий в себя смену пола и документов.